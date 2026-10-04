Spavali ste 8 sati, a opet ste se probudili sa podočnjacima? Ovo vam remeti san, a da to ni ne znate

Ako se budite nakon osam sati sna, a imate osjećaj kao da biste bez problema mogli da nastavite da spavate još nekoliko sati, problem možda nije u količini sna.

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Ukoliko se budite umorni, ne mora da znači da niste dovoljno spavali. Važno je i kako spavate, odnosno da li tokom noći zaista prolazite kroz sve faze sna koje su tijelu potrebne.

Osam sati sna često se navodi kao idealna količina za odrasle, ali broj na satu nije jedini pokazatelj kvalitetnog odmora. Neko može da provede dovoljno vremena u krevetu, a da se ipak ujutru probudi iscrpljen.

Kvalitet sna je jednako važan kao i njegovo trajanje

Tokom noći prolazite kroz više ciklusa sna, koji uključuju različite faze, od lakog sna do dubokog i REM sna. Svaka od njih ima svoju ulogu u oporavku organizma.

Ukoliko se tokom noći često budite, čak i ako toga ujutru niste svjesni, san je isprekidan i samim tim manje kvalitetan. To se uglavnom događa zbog buke, svjetlosti, previsoke temperature u sobi, stresa, alkohola, kasnog obroka ili korišćenja telefona pred spavanje. Zbog toga se često budite umorni, čak i kada mislite da ste spavali osam sati.

I vrijeme odlaska na spavanje može da bude važno

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Nije važno samo koliko spavate, već i kada spavate. Naš organizam funkcioniše prema cirkadijalnom ritmu, odnosno unutrašnjem biološkom satu koji utiče na san i budnost.

Ako jednog dana legnete u 22 časa, a narednog u 2 ujutru, organizmu može da bude teže da održi stabilan ritam. Slično se dešava i ako tokom radne nedjelje ustajete rano, a vikendom spavate do podneva.

Zato stručnjaci uglavnom savjetuju relativno ujednačeno vrijeme odlaska na spavanje i buđenja.

Telefon vas drži budnima

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Još jedan čest razlog jutarnjeg umora jeste navika da posljednje minute prije spavanja provodimo uz telefon.

Plavo svjetlo ekrana može da utiče na lučenje melatonina, hormona koji učestvuje u regulisanju ciklusa spavanja i budnosti. Međutim, problem nije samo u svjetlosti. Društvene mreže, poruke, gledanje videa i konstantno skrolovanje mogu dodatno da stimulišu mozak upravo u trenutku kada pokušavamo da se opustimo.

Zato nije loša ideja da se telefon ostavi sa strane barem neko vrijeme prije odlaska u krevet.

Stres takođe "krade" odmor

Možda ste fizički spavali osam sati, ali ako ste se tokom noći često budili ili ste legli sa glavom punom obaveza, problema i briga, moguće je da se ujutru nećete osjećati odmorno.

Stres otežava uspavljivanje i doprinosi češćim buđenjima tokom noći. Zbog toga tehnike opuštanja, šolja čaja od nane, mirnija rutina pred spavanje i smanjenje stimulacije u večernjim satima su ključ do odmora.

A šta ako se stalno budite umorni?

Ako se umor javlja povremeno, to najčešće nije razlog za zabrinutost. Međutim, ukoliko se redovno budite iscrpljeni uprkos tome što dovoljno spavate, trebalo bi da obratite pažnju na druge simptome.

Hrkanje, gušenje ili prekidi disanja tokom spavanja, jutarnje glavobolje,izrazita pospanost tokom dana ili teškoće sa koncentracijom mogu da budu znak da san nije kvalitetan i da je potrebno da porazgovarate sa ljekarom.

(Mondo)