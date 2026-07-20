Zendaja vratila sandale koje su obilježile 2010. i mnogi kolutaju očima: Ovo će biti najhrabriji trend ljeta

Zendaja je pokazala da se gladijatorke vraćaju među najveće modne trendove. Evo kako da ih nosite ovog ljeta i uz koje komade najbolje izgledaju.

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Zendaja je ponovo u fokus vratila gladijatorke.

Sandale inspirisane rimskim gladijatorima vraćaju se među ljetne trendove.

Najbolje izgledaju uz haljine, suknje i šortseve jednostavnog kroja.

Ako ste pomislili da će japanke i minimalističke sandale ostati neprikosnovene tokom cijele sezone, čini se da moda ima drugačije planove. Jedno od najpoznatijih obućarskih rješenja iz perioda boho trenda ponovo privlači pažnju, a za to je zaslužna i Zendaja.

Glumica se na jednom događaju u Njujorku pojavila u upečatljivim gladijatorkama do koljena brenda Sophia Webster, koje je uklopila sa elegantnom bijelom haljinom i dugim visećim minđušama. Ovim stajlingom nagovijestila je da se model sandala koji je obilježio kraj 2000-ih i početak 2010-ih vraća među vodeće ljetne trendove.

Gladijatorke su prepoznatljive po brojnim kaiševima koji obuhvataju stopalo, članak, pa čak i list. Iako ih mnogi vezuju za boho estetiku i modu od prije desetak godina, inspiraciju zapravo vuku iz obuće koju su nekada nosili rimski gladijatori.

Kako nositi gladijatorke ovog ljeta?

Ove sandale odlično izgledaju uz duge, lepršave haljine, posebno ako želite romantičan i opušten ljetni stil. Međutim, jednako dobro funkcionišu i uz mini-haljine, kratke suknje ili šorts, jer dodatno ističu noge i daju upečatljiv završni detalj kombinaciji.

Pošto su same po sebi veoma efektne, stilisti savjetuju da ostatak autfita bude jednostavniji. Tako će upravo obuća biti u centru pažnje, a cjelokupan izgled djelovati skladno i moderno.

Ako ste poželjeli promjenu nakon nekoliko sezona u kojima su dominirali svedeni modeli sandala, gladijatorke bi mogle da budu jedan od najzanimljivijih izbora ovog ljeta.

Pogledajte kako poznate dame nose gladijatorke: