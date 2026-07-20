Od 37 kvadrata napravili dom iz snova: Pametna rješenja zbog kojih mali stan djeluje mnogo veće

Od 37 kvadrata napravila stan kao iz časopisa! Trikovima dobila spavaću sobu, vešernicu i gomilu prostora za odlaganje...

Izvor: Youtube/Printscreen/In my room

Mali stan ne mora da znači odricanje od udobnosti. Vlasnica ovog jednosobnog stana, Art direktorka Ana Pljahova iz Rusije, od samo 37 kvadrata uspjela je da uz pomoć dizajnera pretvori skroman prostor u funkcionalan dom koji izgleda kao da ima mnogo više kvadrata. Inspiraciju je pronašla u estetici šezdesetih godina, a svaki centimetar iskoristila je do maksimuma.

Na prvi pogled teško je povjerovati da ovaj stan ima svega 37 kvadratnih metara. Nalazi se u zgradi iz 1978. godine, a prije renoviranja bio je potpuno ogoljen do cigle kako bi se prostor osmislio ispočetka i prilagodio savremenom načinu života.

Praktičnost i jedinstven stil

Najveća inspiracija bila je estetika šezdesetih godina, ali u modernom izdanju. Dominiraju odvažne boje, geometrijske linije i takozvani color blocking, odnosno bojenje ne samo zidova već i delova plafona, čime je enterijer dobio potpuno drugačiji karakter.

Jedan od najuspješnijih trikova nalazi se već u hodniku. Velika ogledala vizuelno proširuju prostor, dok su otvoreni garderober i zatvoreni ormar organizovani tako da se sezonska garderoba lako mijenja. Čak je i elektro-orman sakriven iza odjeće, ali ostaje lako dostupan. Pod od porcelanskih pločica u nijansi laminata stvara utisak jedinstvene površine i olakšava održavanje.

Kupatilo nije proširivano, ali je dobilo potpuno novo lice. Izabrane su pločice formata 20x20 centimetara sa teksturom i obojenom fugom, dok je veliki ormarić obezbijedio mnogo prostora za odlaganje kozmetike i sitnica. U toaletu je plafon obojen, pa prostor djeluje viši nego što zapravo jeste, a ugrađen je i sistem zaštite od curenja vode, kao i bojler od 30 litara.

Jedno od najpraktičnijih rješenja krije se iza zavjese u hodniku. Nekadašnja ostava pretvorena je u malu vešernicu sa mašinom za pranje i sušenje veša, dok se iznad nalaze police za deterdžente. Tako je iz dnevnog dijela stana uklonjena sušilica za veš, što je oslobodilo dragocjeni prostor.

U galeriji isod pogledajte slike ovog prelijepog malog stana od 37 kvadrata!

Vidi opis Od 37 kvadrata napravili dom iz snova: Pametna rješenja zbog kojih mali stan djeluje mnogo veće Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Youtube/Printscreen/In my room Br. slika: 18 18 / 18 AD

Kuhinja, trpezarija i dnevna soba

Kuhinja od oko deset kvadrata uređena je kao paralelna, umjesto klasične linearne. Gipsane pregrade omogućile su da se izdvoji prijatna trpezarijska zona, a zaobljeni uglovi omekšali su prostor i učinili ga vizuelno prostranijim. Umjesto mašine za sudove, vlasnica je izabrala dodatne ormariće za odlaganje, pa čak i danas ima praznih fioka.

Posebnu pažnju privlači kutak za objedovanje u žutim tonovima. Prozorska daska produžena je radnom pločom i služi kao dodatna površina kada dođu gosti. Sofa je dobila ručno šivene navlake koje se lako peru, a iza nje je napravljeno skriveno mjesto za odlaganje pića i sitnica. Ogledalo na zidu dodatno produžava prostor i čini kuhinju većom nego što jeste.

Dnevna soba od gotovo 18 kvadrata podijeljena je na nekoliko funkcionalnih cjelina. U niši je formirana odvojena spavaća zona sa krevetom širine 120 centimetara, garderoberom i pregradom od gipsanih ploča i drvenih letvica, koja pruža privatnost bez zatvaranja prostora. Iza zavjese sakrivena je daska za peglanje, dok je radni sto smješten uz prozor kako bi imao što više prirodne svjetlosti.

Kombiancija modernog i vintage

U dijelu namijenjenom druženju nalazi se rasklopiva garnitura, uska konzola iza sofe za odlaganje sitnica i retro TV komoda u upečatljivoj boji. Balkon je pretvoren u praktičan prostor za skladištenje alata, sredstava za čišćenje i kofera, dok zelena boja na elementima unosi prirodu i povezuje enterijer sa pogledom kroz prozor.

Cjelokupan enterijer upotpunjen je kombinacijom savremenih i vintage detalja, umjetničkih slika i starinskog ogledala. Upravo spoj retro estetike, pametnog planiranja i praktičnih rješenja pokazuje da i stan od svega 37 kvadrata može da izgleda prostrano, elegantno i potpuno prilagođeno svakodnevnom životu.