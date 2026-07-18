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Siva boja odlazi u prošlost, evo koje nijanse donose luksuz i toplinu

Siva boja odlazi u prošlost, evo koje nijanse donose luksuz i toplinu

Autor D.V. Izvor Lepa i srećna
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Zaboravite na hladne i sterilne prostorije. Vodeći svjetski dizajneri otkrili su zašto sivi zidovi zvanično izlaze iz mode i koje tri palete donose pravu otmenost u vaš dom.

Siva boja odlazi u prošlost novi trendovi za krečenje Izvor: Shutterstock

Izbor boje za zidove nikada nije lak zadatak, zbog čega se mnogi odlučuju za neutralne nijanse. Vođeni idejom o „sigurnom“ rješenju koje će olakšati eventualnu prodaju nekretnine u budućnosti, vlasnici domova godinama su  za krečenje masovno birali hladne, sive tonove. Tako je nastao globalni trend sivih enterijera, koji dizajneri danas zvanično smatraju zastarjelim i prevaziđenim.

Iako je popularnost sive boje razumljiva jer se lako kombinuje u svim prostorijama - od kuhinje do spavaće sobe - stručnjaci upozoravaju da ovaj izbor ima veliku manu. Sivi zidovi čine da dom izgleda sterilno, kao da je uređen za nekog budućeg, zamišljenog kupca, umjesto za porodicu koja u njemu zaista živi.

U svijetu dizajna sada vlada potpuno drugačija filozofija: ljudi žele prostore sa karakterom, pa sivilo mijenjaju toplije, prijatnije i upečatljivije nijanse inspirisane prirodom.

Zašto siva boja više nije u trendu?

Dizajneri ističu da život treba provoditi u okruženju koje inspiriše, a ne u monotoniji, bez obzira na to što siva boja djeluje umirujuće. Hrabri dizajnerski potezi se vraćaju u modu, a vlasnici nekretnina polako gube strah od unošenja živih boja u svoj dom.

Dugo je važilo pravilo da prostor mora biti neutralno siv kako bi se dopao svima, što je šablon koji su najčešće koristili investitori i agencije za preprodaju nekretnina. Međutim, stav da je svemoguća siva boja jedino rješenje potpuno je pao u vodu. Nakon skoro decenije dominacije na zidovima, namještaju i kuhinjskim elementima, ova nijansa je definitivno prezasitila tržište.

U galeriji pogledajte jedan mali stan luks renoviran.

Šta dizajneri biraju umjesto sive?

Umjesto hladnih tonova, u modernim enterijerima sada vlada toplija paleta koja unosi udobnost i dubinu. Ako planirate renoviranje, stručnjaci predlažu tri odlične alternative:

1. Zemljani tonovi i povratak sedamdesetih

Sve veća čežnja za prirodom i oživljavanje retro estetike iz sedamdesetih godina prošlog veka u prvi plan ističu nijanse smeđe boje. Bogata sivkasto-smeđa (taupe), topla glina i terakota postaju osnova modernih zidova. Ove nijanse pružaju prirodan, stabilan izgled i posjeduju vanvremenski kvalitet koji enterijeru daje otmenost. Ovaj zaokret ka toplijim tonovima više se ne vidi samo na zidovima, već i u izboru mermera, pločica, tepiha i namještaja.

Izvor: Shutterstock

2. Kremaste nijanse, plava i zelena

Hladna siva baza sve se češće menja toplom paletom krem tonova, koje prate detalji u upečatljivim nijansama plave i zelene. Maslinasti tonovi i bogate, prirodne teksture stvaraju vizuelni kontrast koji prostoru daje preko potrebnu dinamiku.

3. Ružičasta kao nova neutralna boja

Za one koji su spremni za eksperimentisanje, dizajneri predlažu neočekivanu alternativu - nežnu, prigušenu roze boju sa efektom gipsa ili gleta (soft plaster pink). Ova nijansa pruža savršen balans jer unosi toplinu bez napadnosti. Ona nudi sofisticiranost i dubinu koje sivoj boji nedostaju, zbog čega je stručnjaci tretiraju kao novu neutralnu nijansu. Mnogo je zanimljivija od bijele ili bež, a podjednako se lako kombinuje.

Trendovi dolaze i odlaze, ali najvažnije pravilo dizajna ostaje isto: vaš dom mora da odražava vaš lični ukus. Ukoliko se siva boja savršeno uklapa u estetiku vašeg prostora i vi se u njoj osjećate prijatno, nemojte je se odricati samo zato što su se trendovi promijenili. Suština je da prostor prilagodite sebi, a ne prolaznim katalozima.

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Tagovi

boje enterijer uređenje doma krečenje

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