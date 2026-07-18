Kad je arhitekta rešio da sruši sve pregradne zidove u malom stanu od 47 kvadrata, mnogi nisu verovali da će ishod biti ovako zanimljiv prostor!

Izvor: Youtube / Never Too Small

Arhitekta je odlučio da sruši sve zidove u malom stanu i uredi prostorije tako da budu pune svjetla.

Spavaća zona je odvojena pregradnim plakarima koji su veoma funkcionalni.

Mali stan od 47 kvadrata bio je, prije renoviranja, mračan i izdijeljen na mnoštvo minijaturnih prostorija: dvije sićušne spavaće sobe, mali dnevni boravak, tijesnu kuhinju i kupatilo.

Rušenjem svih pregrada ostao je samo centralni noseći stub. Dnevni boravak je riješen kroz masivnu granitnu platformu u obliku slova „U” koja uokviruje prostoriju.

U njenom nižem dijelu smještena je udobna garnitura rađena po mjeri sa jastucima koji se lako skidaju i peru, a koja po potrebi služi i kao krevet za goste. Na samom kraju ove platforme integrisana je saksija sa zelenilom, a ravan granitni deo oko nje istovremeno služi kao praktičan klub-sto.

Kuhinja je svedena, ali izuzetno funkcionalna i sastoji se od elemenata visine svega 90 centimetara. Na ovaj način arhitekta je želio da naglasi impresivnu visinu plafona od preko tri metra i sačuva osjećaj prostranosti.

mali stan od 47 kvadrata

Izvor: Youtube / Never Too Small

Radna ploča i zidna obloga (backsplash) izrađeni su od nerđajućeg čelika, praktičnog i trajnog materijala otpornog na oštećenja. Frižider, zamrzivač i ostava skriveni su u elegantnim visokim ugradnim plakarima koji se nalaze u sklopu trpezarije, ali namjerno ne sežu do plafona kako ne bi vizuelno zagušili prostor.

U galeriji pogledajte kako je stan izgledao prije renoviranja.

Vidi opis Mali stan od 47 kvadrata pregrađen plakarima: Nikad ljepša kuća za arhitektu i prava milina za održavanje mali stan od 47 kvadrata mali stan od 47 kvadrata mali stan od 47 kvadrata mali stan od 47 kvadrata mali stan od 47 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 5 5 / 5

Trpezarijom dominira okrugli sto. Između kuhinje i spavaće sobe postavljen je dvostrani, multifunkcionalni plakar koji služi kao suptilna pregrada. Sa kuhinjske strane je dobijen ormarić za posuđe, dok je sa druge strane zona za spavanje.

Spavaća soba je, zajedno sa kupatilom i vešernicom, podignuta na višu platformu u odnosu na ostatak stana. Sam krevet je savršeno uklopljen u širinu plakara i potpuno je zaklonjen od pogleda iz kuhinje, a opremljen je sa šest dubokih fioka za odlaganje posteljine i peškira.

Kupatilo je obloženo mikrocementom, umivaonik je od nerđajućeg čelika i postavljen na granitnu ploču. Tu je i mala, ali dragocjena vešernica u kojoj su smješteni bojler, mašina za veš, sušilica i kompletna kućna hemija. Pogledajte ovaj zanimljiv mali stan u galeriji slika.