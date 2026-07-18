Krečenje i tapete odlaze u prošlost: Ovo su četiri moderna rješenja za zidove

Klasično krečenje i papirne tapete sve više ustupaju mjesto dekorativnom malteru, 3D panelima, fleksibilnom kamenu i pločicama velikog formata.

Izvor: Shutterstock

Obično krečenje i papirne tapete više nisu prvi izbor u modernom dizajnu jer brzo propadaju i djeluju sterilno. Kupci danas traže materijale koji unose dubinu, karakter i dugotrajnost u prostor.

i papirne više nisu prvi izbor u modernom dizajnu jer brzo propadaju i djeluju sterilno. Kupci danas traže materijale koji unose dubinu, karakter i dugotrajnost u prostor. Novi materijali poput dekorativnog maltera, 3D akustičnih panela i fleksibilnog kamena ne mijenjaju samo izgled sobe, već imaju i praktičnu ulogu — poboljšavaju zvučnu izolaciju, vizuelno mijenjaju proporcije prostora i ekstremno su lakši za održavanje od običnog zida.

poput dekorativnog 3D akustičnih panela i fleksibilnog kamena ne mijenjaju samo izgled sobe, već imaju i praktičnu ulogu — poboljšavaju zvučnu izolaciju, vizuelno mijenjaju proporcije prostora i ekstremno su lakši za održavanje od običnog zida. Vodeći svjetski dizajneri naglašavaju da prostor ne treba pretrpavati teškim materijalima. Da bi prostor „disao“, bogate teksture treba nanositi isključivo na jedan, akcentni zid, dok ostatak prostorije treba da ostane neutralan.

Kada razmišljamo o osvježavanju doma, većina nas automatski bira između dvije tradicionalne opcije: kupovine valjka za krečenje ili ljepljenja klasičnih tapeta.

Međutim, u 2026. godini dizajneri enterijera jasniji su nego ikad – jednobojni, ravni okrečeni zidovi i papirne tapete polako odlaze u prošlost. Kupci više ne žele prostore koji djeluju sterilno i zahtijevaju ponovno osvježavanje svake dvije godine; traže se bogate teksture, dubina i materijali koji izgledaju skupo, poboljšavaju zvučnu izolaciju i bukvalno su nepoderivi.

Evo koja su četiri inovativna rješenja potpuno istisnula klasične tehnike i postala apsolutni hit u modernim domovima.

1. Dekorativni malter: Kameleon koji mijenja teksturu

Zaboravite na stare asocijacije na grubi spoljašnji malter. Moderni dekorativni premazi su tehnološki usavršene smjese koje u unutrašnjem prostoru mogu da imitiraju bilo šta — od hladnog, industrijskog betona i poliranog kamena, pa sve do tople teksture drveta ili luksuznih italijanskih tkanina poput somota i svile.

Zašto ga dizajneri obožavaju: Izuzetno je otporan na vlagu i mehanička oštećenja, što ga čini savršenim rješenjem za kuhinje i kupatila. Usput djeluje i kao blagi zvučni i toplotni izolator.

Mana: Traži besprijekorno ravan, pripremljen zid. Ako ciljate na složene efekte poput venecijanskog maltera, moraćete da angažujete majstora. Ipak, ako se odlučite za krupnozrnaste smjese i "uradi sam" varijantu, možete uštedjeti i do 70% budžeta planiranog za ruke.

Trik zlata vrijedan: Prije nego što nanesete smjesu na cijeli zid, testirajte je na komadu gips-kartona. Tako ćete tačno vidjeti kako nijansa i tekstura izgledaju kada se materijal potpuno osuši.

U galeriji pogledajte mali stan od 37 kvadrata u efektnoj paleti boja.

Vidi opis Krečenje i tapete odlaze u prošlost: Ovo su četiri moderna rješenja za zidove mali stan od 37 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Youtube / Fabibi Felix Br. slika: 21 21 / 21 AD

2. Akustični i 3D paneli: Spas za bučne prostorije i niske plafone

Ako vam je dosta toga da čujete komšije ili želite da eliminišete eho u dnevnoj sobi, akustični paneli su revolucija. Za spavaće i dječije sobe najbolje je birati perforirane modele na bazi tkanine, debljine od najmanje 12 milimetara, koji uspješno „upijaju“ zvuk.

Sa druge strane, ako je fokus isključivo na estetici, 3D paneli stvaraju nevjerovatan reljef na zidu. Pomoću njih možete uspješno manipulisati prostorom:

Vertikalne šare vizuelno podižu niske plafone.

Horizontalne linije vizuelno šire uske hodnike.

Ovi paneli izgledaju skupo sami po sebi, ali postaju spektakularni kada se kombinuju sa skrivenim LED trakama ili ugradnom, usmjerenom rasvjetom koja naglašava njihove sjenke.

Važan savjet: Prije definitivne montaže, prislonite panel na zid ujutru, tokom dana i uveče. Pod različitim uglovima prirodnog i vještačkog svjetla, reljef i materijal mogu izgledati potpuno drugačije nego u salonu.

3. Fleksibilni kamen: Luksuz prave stijene bez teškog tereta

Prirodni kamen je prelijep, ali je pretežak, komplikovan za sječenje i preskup. Zato je fleksibilni kamen postao omiljeni materijal za upečatljive detalje. Riječ je o tankom sloju prirodnog pješčara koji je nanijet na fleksibilnu bazu, što znači da dobijate autentičnu teksturu kamena koja može da se savija.

Idealan je za oblaganje lukova, stubova, prostora oko ogledala u kupatilu ili kao moderna obloga (tzv. backsplash) između kuhinjskih elemenata. Potpuno je otporan na vlagu, ne blijedi pod uticajem sunca, a održavanje je smiješno jednostavno — sve mrlje se uklanjaju jednim potezom vlažne krpe. Da biste sačuvali kućni budžet, koristite ga u manjim, akcentnim fragmentima, na primjer u zoni trpezarijskog stola.

4. Keramičke pločice velikog formata u novim ulogama

Pločice odavno više nisu rezervisane samo za podove i klasične kupatilske zidove do pola visine. Moderni enterijeri tretiraju keramiku i porcelan kao umjetničke komade. Pločice velikih dimenzija koje savršeno imitiraju mermer sada se postavljaju preko cijelog zida u dnevnim sobama.

Kada je riječ o vlažnim prostorijama, one ostaju neprikosnovene jer traju decenijama i ne mijenjaju izgled. Ako vas nerviraju tragovi osušenih kapljica vode i kamenca, dizajneri savjetuju da birate mat površine na kojima se te nesavršenosti uopšte ne primjećuju. U malim kupatilima, primijenite provjeren trik: redajte pločice vertikalno kako biste vizuelno izdužili prostor.

U galeriji pogledajte ideje za kupatilo.

Vidi opis Krečenje i tapete odlaze u prošlost: Ovo su četiri moderna rješenja za zidove Okrugla ogledala za kupatilo Okrugla ogledala za kupatilo Okrugla ogledala za kupatilo Okrugla ogledala za kupatilo Kupatilo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Yury Niasmashny/Shutterstock Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ton Hazewinkel/Shutterstock Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Vrn36/Shutterstock Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Lovejoy Creative/Shutterstock Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: RossHelen/Shutterstock Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Shutterstock Br. slika: 6 6 / 6 AD

Čuvena američka dizajnerka enterijera Keli Vester naglašava da ključ luksuznog prostora leži u umjerenosti – nemojte prekrivati sve zidove u prostoriji materijalima sa jakom teksturom. Dekorativni malter, kamen i 3D paneli dolaze do punog izražaja samo kada se postave na jedan, akcentni zid, dok bi ostale površine trebalo da ostanu neutralne. I ne zaboravite praktičan savjet – uvijek kupite 10 do 15% više materijala od proračunatog, kako biste imali zalihe iz iste serije u slučaju sitnih popravki u budućnosti.