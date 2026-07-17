8 znakova da se biljka guši u saksiji: Presadite je tek kada ovo primijetite

Biljka koja je imala premalo prostora često se brzo oporavi kada dobije dovoljno mjesta za novi rast.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Korijenje koje izlazi kroz rupice za drenažu ili se pojavljuje na površini zemlje znak je da biljka više nema dovoljno prostora za rast.

Ako biljka prestane da napreduje, opada joj lišće ili djeluje oslabljeno, moguće je da je "zarobljena" u sopstvenom korijenu.

Nova saksija treba da bude samo malo veća od prethodne, kako bi biljka dobila prostor, ali ne i previše zemlje koja zadržava vlagu.

Ako vaša biljka u saksiji ne napreduje kao ranije, jedan od razloga može biti to što joj je potreban veći prostor za korijenje. Biljke tokom vremena rastu ne samo iznad zemlje, već i ispod nje. Korijenov sistem se širi kako bi obezbijedio stabilnost i omogućio biljci da upija dovoljno vode i hranljivih materija, ali kada korijenje preraste saksiju, ono počinje da se zapliće, kruži uz ivice posude i zauzima sav raspoloživ prostor.

Takva biljka postaje "vezana za korijen", što može dovesti do usporenog rasta, slabijeg zdravlja i manjka hranljivih materija i tada je presađivanje u veću saksiju najbolje rješenje.

Kako prepoznati da biljci treba veća saksija?

1. Korijenje izlazi kroz rupice na dnu saksije

Ako primijećujete korijenje koje viri kroz otvore za odvod vode, to je jasan znak da više nema gdje da raste. Biljka pokušava da pronađe dodatni prostor i vrijeme je za presađivanje.

2. Korijenje se vidi na površini zemlje

Kada korijenje počne da izlazi iznad zemlje, biljka vjerovatno nema dovoljno prostora u saksiji. Da biste provjerili stanje, pažljivo izvadite biljku iz saksije kada je zemlja suva. Ako je korijenje obavilo cijelu spoljašnju stranu busena, biljci je potrebna nova posuda.

Presađivanje sobne biljke

Izvor: Simol1407/Shutterstock

3. Pojavljuju se nove male biljke

Neke vrste biljaka stvaraju mlade izdanke uz matičnu biljku. Kada se pojavi više novih biljčica, u saksiji je već "gužva". Presađivanje omogućava glavnoj biljci više prostora, a mladi izdanci mogu da se odvoje i posade zasebno.

4. Voda se ne drenira pravilno

Nakon zalivanja, voda bi trebalo polako da izlazi kroz rupice na dnu saksije. Ako odmah prolazi kroz zemlju ili se uopšte ne odvodi, moguće je da je zemlja zbijena ili da je korijenje zauzelo previše prostora. U tom slučaju biljci treba svježa zemlja i veća saksija.

5. Na zemlji se pojavila bijela korica

Bijeli, kristalasti sloj na površini zemlje ukazuje na nakupljanje soli i minerala, često zbog loše drenaže ili previše đubriva. Biljku je najbolje presaditi u svježu zemlju, a možda i u veću posudu.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

6. Biljka je nestabilna i stalno se prevrće

Ako se biljka često naginje ili pada, moguće je da je nadzemni dio prevelik za saksiju. Veća posuda pružiće joj bolju stabilnost. Dobar pokazatelj je odnos veličine biljke i saksije. Kod većine biljaka visina biljke trebalo bi da bude oko jedan i po do dva puta veća od visine saksije.

7. Gubitak lišća

Ako ste isključili druge uzroke, poput previše ili premalo vode, štetočina ili bolesti, opadanje lišća može biti znak da korijenje više ne može da obezbijedi dovoljno hranljivih materija.

8. Biljka je prestala da raste

Ako tokom perioda kada bi trebalo da razvija nove listove i izdanke primijetite da biljka stagnira, presađivanje može biti upravo ono što joj je potrebno za novi početak.

Vidi opis 8 znakova da se biljka guši u saksiji: Presadite je tek kada ovo primijetite presadjivanje cveća Žena neguje sobne biljke Presađivanje orhideje korak po korak Presađivanje cveća Presađivanje orhideje korak po korak Presađivanje orhideje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 7 / 7

Savjeti za uspješno presađivanje

Najbolje vrijeme za presađivanje je rano proljeće, kada biljke počinju aktivan rast.

Nemojte birati saksiju koja je mnogo veća od prethodne, jer višak zemlje može zadržavati vlagu i dovesti do truljenja korijena.

Nova saksija bi trebalo da bude samo jednu ili dvije veličine veća - na primjer, biljku iz saksije od 10 cm presadite u onu od 12 cm.

Koristite svježu zemlju sličnu onoj u kojoj je biljka do tada rasla, kako biste smanjili stres nakon presađivanja.

Ako koristite staru saksiju, dobro je operite i dezinfikujte kako biste spriječili prenos bolesti i štetočina.

(Lepa i srećna/Mondo)