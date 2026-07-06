Od jednog cvijeta cijelo dvorište miriše na vanilu: Cvjeta cijelog ljeta i obožava mjesta okupana suncem

Jedna biljka zaludjela je svijet - od njenog cvjeta dvorište miriše na slatku vanilu, a obožava mjesta okupana suncem.

Izvor: Shutterstock

Ako tražite biljku koja će istovremeno uljepšati baštu i širiti prijatan miris, stručnjaci za baštovanstvo izdvajaju jednu sortu koja posljednjih nedjelja privlači veliku pažnju na društvenim mrežama. Riječ je o cvijetnici poznatoj po nežnim cvjetovima i slatkom mirisu vanile, zbog čega je mnogi preporučuju kao idealan izbor za ljeto.

U pitanju je nemezija vizli vanila - višegodišnja biljka koja se često gaji kao sezonska ljetnja sadnica. Ljubitelji cvijeća opisuju je kao izuzetno dekorativnu, a njen miris kao jednu od najvećih prednosti, jer se osjeća čim prođete pored nje.

Miris vanile i nežni cvjetovi tokom cijelog ljeta

Baštovanski stručnjaci navode da je ova biljka prekrivena sitnim, nježnim cvetovima svijetlih tonova i da tokom ljeta širi sladak miris vanile. Upravo zbog toga mnogi je biraju za mjesta u bašti u kojima se najviše boravi, poput terasa, dvorišnih kutaka ili prostora uz staze.

Osim što lijepo izgleda, nemezija vizli vanila pogodna je i za saksije, žardinjere i druge posude, ali i za sunčane dijelove vrta.

Od jednog cveta celo dvorište miriše na vanilu

Izvor: Shutterstock

Najbolje uspijeva na suncu i u vlažnoj zemlji

Preporuka stručnjaka je da se ova biljka sadi u plodnoj i vlažnoj zemlji, na mestu koje je tokom dana dobro osunčano. Važno je, međutim, da se redovno zaliva, naročito tokom sušnog perioda, jer bez dovoljno vlage može prestati da cvjeta.

Kako bi biljka bila gušća i bogatija cvjetovima, savjetuje se da se povremeno otkidaju vrhovi mladih izdanaka, kao i da se nakon prvog cvjetanja uklone precvjetali dijelovi.

Vrtlari je hvale, a neki kažu da traje i godinama

Na društvenim mrežama brojni ljubitelji cvijeća pišu da im je upravo ova nemezija jedna od omiljenih biljaka u bašti. Neki navode da im se vraćala i narednih sezona, iako se često gaji kao ljetnja cvjetnica, dok drugi posebno ističu njen jak i prijatan miris.

Zbog dekorativnog izgleda, dugog cvjetanja i mirisa koji podsjeća na vanilu, ova biljka bi lako mogla da postane jedan od najzanimljivijih dodataka ljetnjoj bašti.

Od jednog cveta celo dvorište miriše na vanilu

Izvor: Shutterstock

una.rs/Sensa