Biljke koje obožavaju julske vrućine: Sada ih posadite i cvjetaće do jeseni

Bašta će vam izgledati kao iz prestižnog časopisa.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Postoji puno prelijepih biljaka koje najbolje uspijevaju kada je spoljna temperatura iznad 30 stepeni.

Izbjegavajte zalivanje u najtoplijem dijelu dana kako biste čuvali vitalnost biljaka.

Ove biljke ne traže specijalnu njegu, a mogu da vam cvjetaju sve do druge polovine septembra.

Julske vreline obično nas asociraju na sušu i uništene biljke, pogotovo ako nemate vremena da se posvetite bašti onoliko koliko osjećate da bi trebalo. Ipak, postoji cvijeće koje voli toplotu i upravo po ovakvom vremenu najbolje uspijeva.

Ako razmišljate čime da osvježite balkon ili dvorište, ovih devet vrsta cvijeća odlično podnosi vrućinu i uz malo pažnje nagradiće vas raskošnim cvjetanjem do jeseni.

Kalibrahoa

Kalibrahoa, poznata i kao "milion zvončića", podsjeća na sitne petunije koje se prelivaju preko ivice saksije. Cvjeta gotovo neprekidno, sve do prvih mrazeva. Najviše voli sunce, ali će joj prijati da tokom najtoplijeg dijela dana bude u blagoj hladovini. Redovno zalivanje je najvažnije dok se ne primi.

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Gajlardija

Gajlardija bez problema podnosi ljetne temperature, ali odmah nakon presađivanja traži malo pažnje. Velika saksija sa dobrom drenažom, kvalitetan supstrat i nekoliko dana zaštite od najjačeg popodnevnog sunca pomoći će joj da se brzo razvije. Kada se ukorijeni, mnogo lakše podnosi vrelinu.

Lantana

Rijetko koje cvijeće toliko voli ljeto kao lantana. Visoke temperature joj gotovo ne smetaju, ali višak vode može da napravi problem. Birajte rastresitu zemlju koja dobro propušta vodu i svakodnevno provjeravajte koliko je supstrat suv. Tokom najvećih vrućina malo hladovine neće joj škoditi.

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Cinija

Ako želite jarke boje koje neće izblijediti na suncu, cinije su odličan izbor. Za saksije su najpogodnije niže sorte koje ne zahtijevaju dodatnu potporu. Redovno uklanjanje precvjetalih cvjetova podstiče biljku da stvara nove pupoljke, pa cvjetanje traje mnogo duže.

Kadifice

Kadifice su među najzahvalnijim ljetnjim biljkama. Lako podnose visoke temperature, brzo napreduju i unose živost na svaku terasu. Najviše im odgovaraju saksije sa dobrim otvorima za oticanje vode, prenosi Ona. Jutarnje sunce i malo hlada u najtoplijem dijelu dana dovoljni su da izgledaju raskošno.

Ukrasna kopriva

Iako nije poznata po cvjetovima, ukrasna kopriva osvaja neobičnim bojama listova. Postoje sorte koje dobro podnose sunce, ali će i njima prijati zaštita od jakog popodnevnog zračenja. Tokom toplotnih talasa često zahtijeva svakodnevno zalivanje. Cvjetne stabljike poželjno je uklanjati kako bi biljka svu energiju usmjerila na bogato lišće.

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Skaevola

Na prvi pogled djeluje krhko, ali skaevola odlično podnosi ljetne vrućine. Najbolje uspijeva kada ima jutarnje sunce i blagu sjenku tokom popodneva. Ne zahtijeva uklanjanje cvjetova, pa će uz redovno zalivanje cvjetati mjesecima.

Portulaka

Portulaka je jedan od najboljih izbora za najtoplije dijelove dvorišta ili terase. Ova sukulentna biljka voli sunce, a cvjetovi se otvaraju kada je napolju vedro. Za razliku od većine ljetnog cvijeća, ne traži svakodnevno zalivanje. Zemlja treba da se osuši između dva zalivanja, zbog čega je odličan izbor za one koji često nisu kod kuće.

Krosandra

Ako želite nešto drugačije, krosandra može biti pravo osvježenje. Njeni narandžasti cvjetovi unose tropski izgled na balkon ili terasu. Najbolje uspijeva u rastresitoj zemlji koja zadržava vlagu, ali ne smije biti natopljena vodom. Saksije od terakote dodatno pomažu da korijen ostane zdrav.

Vidi opis Biljke koje obožavaju julske vrućine: Sada ih posadite i cvjetaće do jeseni Software:GIMP 2.6.11 Created: 2011:06:27 13:42:46 Kadifa se sadi u aprilu ukrasna kopriva koleus Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: Foto: Shutterstock Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Shutterstock Br. slika: 12 12 / 12 AD

Važni savjeti za njegu cvijeća tokom ljeta

Bez obzira na to koje cvijeće za saksije odaberete, nekoliko navika može značajno produžiti cvjetanje: