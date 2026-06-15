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Dodajte ovo u saksije s muškatlama: Cvjetaće kao lude sve do jeseni

Dodajte ovo u saksije s muškatlama: Cvjetaće kao lude sve do jeseni

Autor N.D. Izvor mondo.rs
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Postoji sasvim jednostavan trik koji će pomoći da vaše muškatle raskošno cvjetaju mjesecima.

Kako da muškatle budu bujnije Izvor: Shutterstock
  • Muškatle su jedan od cvjetova koji se najlakše gaji.
  • Uz primjenu jeftinih trikova, muškatle će bogato cvjetati sve do jeseni.
  • Trik koristite jednom u dve do tri nedjelje, kako ne bi došlo do kontraefekta. 

Jedan od najljepših letnjih prizora na srpskim terasama i balkonima svakako su saksije sa raskošnim cvjetovima muškatli.

Ovaj cvijet je kod naših domaćica naročito popularan jer je veoma otporan, lako se gaji i daje predivne loptaste cvjetove. Ali, uz primjenu određenih trikova, cvjetanje se može dodatno pospešiti i produžiti na čitavo ljeto, čak do jeseni.

Trikovi za bogato cvjetanje muškatli

Osim redovnog zalivanja u vrelim danima, veoma je važno povremeno prihranjivanje đubrivom bogatim fosforom, koji im je neophodan za razvoj i bogate cvjetove. Sa druge strane, treba izbegavati đubrivo sa visokim sadržajem azota, piše Naj žena, jer podstiču rast listova, ali mogu da smanje cvjetanje.

Prirodna prihrana za muškatle

Jedna prirodna domaća mješavina može značajno da pomogne u pospješivanju cvjetanja muškatli, a sve što treba da uradite jeste da rastvorite kap joda u litru vode.

Izvor: Shutterstock

Po saksiji koristite oko 50 ml rastvora, i to sipajući uz ivicu saksije, kako bi se koren muškatli zaštitio. Zalivanje rastvorom joda praktikujte jednom u dve do tri nedjelje, jer preterivanje može da izazove suprotan efekat.

Uz ovu jednostavnu metodu, vaše muškatle će ubrzo imati više cvjetova, cvjetati duže, izgledati zdravije i bujnije.

Tekst: Naj žena / Lepa i srećna

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