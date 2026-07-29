Kako da temeljno očistite spoljnu jedinicu klime: Hladiće bolje, a račun za struju će se smanjiti

Ako vam klima ne hladi kako treba, a servisirana je, verovatno je vrijeme da se dobro očisti spoljna jedinica.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Klima uređaj može da izgubi na efikasnosti čak i ako je nedavno servisiran i potpuno ispravan. Razlog često nije kvar, već trava, lišće i druga prljavština koja se nakupi u spoljnoj jedinici, otežava protok vazduha i tera uređaj da radi pod većim opterećenjem. Dobra vijest je da ovaj problem u većini slučajeva možete lako da riješite sami, uz nekoliko jednostavnih i bezbjednih koraka.

Iako je klima uređaj prošao servis i radi bez kvarova, to ne znači da će uvijek raditi punim kapacitetom. Nakon košenja trave, jakog vjetra ili oluje, u spoljnoj jedinici mogu da se nakupe trava, lišće, grančice i drugi ostaci koji ometaju protok vazduha i smanjuju efikasnost sistema.

Stručnjaci upozoravaju da čak i tanak sloj prljavštine na kondenzatorskim kalemima može značajno da smanji efikasnost klima uređaja, čak i do 21 odsto. Zbog toga klima troši više struje, a njen radni vek može da se skrati.

Znakovi da je spoljnoj jedinici potrebno ćišćenje

Ako primijetite da su računi za struju neočekivano porasli, a klima radi duže nego inače, moguće je da je uzrok upravo nakupljena prljavština na spoljnoj jedinici. Ostali znakovi uključuju neobične zvuke ili neprijatne mirise, često uključivanje i isključivanje uređaja, kao i vidljivo zaprljane kondenzatorske kaleme.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kako bezbjedno očistiti spoljnu jedinicu klime

Uklanjanje prljavštine možete obaviti sami, ali je važno da postupak bude bezbjedan.

Isključite klimu na termostatu i prekinite napajanje spoljne jedinice.

Skinite poklopac spoljne jedinice.

Ručno ili pomoću usisivača uklonite lišće, travu i druge ostatke sa dna uređaja.

Očistite lopatice ventilatora od prašine i prljavštine.

Nanesite sredstvo za čišćenje kondenzatorskih kalema, prskajući pod uglom kako bi dospjelo između rebara i do kalema.

Ostavite sredstvo da djeluje 10 do 15 minuta, a zatim ga isperite baštenskim crevom pod blagim mlazom vode. Na isti način očistite i spoljne zidove jedinice.

Vratite poklopac na mjesto.

Prilikom čišćenja obavezno nosite zaštitne rukavice i naočare.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Greške koje treba izbjegavati pri čišćenju

Ne koristite perač pod visokim pritiskom jer može da ošteti osjetljive dijelove uređaja.

Ne zaboravite da isključite napajanje prije početka čišćenja.

Ne preskačite redovan godišnji servis.

Ne dozvolite da se oko spoljne jedinice gomilaju trava, lišće i drugi ostaci.

Kada treba pozvati servisera?

Ako primijetite da klima i nakon čišćenja ne hladi dovoljno, proizvodi neuobičajene zvuke ili se često gasi i pali, vrijeme je da pozovete stručnjaka, piše Southern Living. Godišnji servis omogućava detaljan pregled sistema, profesionalno čišćenje i otkrivanje eventualnih kvarova pre nego što postanu ozbiljan problem.

Stručnjaci preporučuju da spoljnu jedinicu pregledate najmanje jednom mjesečno, kao i posle jakih oluja, snažnog vjetra, košenja trave i tokom sezone polena, kada se nečistoće najlakše nakupljaju.