Kako da temeljno očistite spoljnu jedinicu klime: Hladiće bolje, a račun za struju će se smanjiti

Ako vam klima ne hladi kako treba, a servisirana je, verovatno je vrijeme da se dobro očisti spoljna jedinica.
Klima uređaj može da izgubi na efikasnosti čak i ako je nedavno servisiran i potpuno ispravan. Razlog često nije kvar, već trava, lišće i druga prljavština koja se nakupi u spoljnoj jedinici, otežava protok vazduha i tera uređaj da radi pod većim opterećenjem. Dobra vijest je da ovaj problem u većini slučajeva možete lako da riješite sami, uz nekoliko jednostavnih i bezbjednih koraka.
Iako je klima uređaj prošao servis i radi bez kvarova, to ne znači da će uvijek raditi punim kapacitetom. Nakon košenja trave, jakog vjetra ili oluje, u spoljnoj jedinici mogu da se nakupe trava, lišće, grančice i drugi ostaci koji ometaju protok vazduha i smanjuju efikasnost sistema.
Stručnjaci upozoravaju da čak i tanak sloj prljavštine na kondenzatorskim kalemima može značajno da smanji efikasnost klima uređaja, čak i do 21 odsto. Zbog toga klima troši više struje, a njen radni vek može da se skrati.
Znakovi da je spoljnoj jedinici potrebno ćišćenje
Ako primijetite da su računi za struju neočekivano porasli, a klima radi duže nego inače, moguće je da je uzrok upravo nakupljena prljavština na spoljnoj jedinici. Ostali znakovi uključuju neobične zvuke ili neprijatne mirise, često uključivanje i isključivanje uređaja, kao i vidljivo zaprljane kondenzatorske kaleme.Izvor: AI info / Lepa&Srećna
Kako bezbjedno očistiti spoljnu jedinicu klime
Uklanjanje prljavštine možete obaviti sami, ali je važno da postupak bude bezbjedan.
- Isključite klimu na termostatu i prekinite napajanje spoljne jedinice.
- Skinite poklopac spoljne jedinice.
- Ručno ili pomoću usisivača uklonite lišće, travu i druge ostatke sa dna uređaja.
- Očistite lopatice ventilatora od prašine i prljavštine.
- Nanesite sredstvo za čišćenje kondenzatorskih kalema, prskajući pod uglom kako bi dospjelo između rebara i do kalema.
- Ostavite sredstvo da djeluje 10 do 15 minuta, a zatim ga isperite baštenskim crevom pod blagim mlazom vode. Na isti način očistite i spoljne zidove jedinice.
- Vratite poklopac na mjesto.
- Prilikom čišćenja obavezno nosite zaštitne rukavice i naočare.
Greške koje treba izbjegavati pri čišćenju
- Ne koristite perač pod visokim pritiskom jer može da ošteti osjetljive dijelove uređaja.
- Ne zaboravite da isključite napajanje prije početka čišćenja.
- Ne preskačite redovan godišnji servis.
- Ne dozvolite da se oko spoljne jedinice gomilaju trava, lišće i drugi ostaci.
Kada treba pozvati servisera?
Ako primijetite da klima i nakon čišćenja ne hladi dovoljno, proizvodi neuobičajene zvuke ili se često gasi i pali, vrijeme je da pozovete stručnjaka, piše Southern Living. Godišnji servis omogućava detaljan pregled sistema, profesionalno čišćenje i otkrivanje eventualnih kvarova pre nego što postanu ozbiljan problem.
Stručnjaci preporučuju da spoljnu jedinicu pregledate najmanje jednom mjesečno, kao i posle jakih oluja, snažnog vjetra, košenja trave i tokom sezone polena, kada se nečistoće najlakše nakupljaju.