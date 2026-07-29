logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako da temeljno očistite spoljnu jedinicu klime: Hladiće bolje, a račun za struju će se smanjiti

Kako da temeljno očistite spoljnu jedinicu klime: Hladiće bolje, a račun za struju će se smanjiti

Autor Dušan Volaš
0

Ako vam klima ne hladi kako treba, a servisirana je, verovatno je vrijeme da se dobro očisti spoljna jedinica.

Kako da temeljno očistite spoljnu jedinicu klime Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Klima uređaj može da izgubi na efikasnosti čak i ako je nedavno servisiran i potpuno ispravan. Razlog često nije kvar, već trava, lišće i druga prljavština koja se nakupi u spoljnoj jedinici, otežava protok vazduha i tera uređaj da radi pod većim opterećenjem. Dobra vijest je da ovaj problem u većini slučajeva možete lako da riješite sami, uz nekoliko jednostavnih i bezbjednih koraka.

Iako je klima uređaj prošao servis i radi bez kvarova, to ne znači da će uvijek raditi punim kapacitetom. Nakon košenja trave, jakog vjetra ili oluje, u spoljnoj jedinici mogu da se nakupe trava, lišće, grančice i drugi ostaci koji ometaju protok vazduha i smanjuju efikasnost sistema.

Stručnjaci upozoravaju da čak i tanak sloj prljavštine na kondenzatorskim kalemima može značajno da smanji efikasnost klima uređaja, čak i do 21 odsto. Zbog toga klima troši više struje, a njen radni vek može da se skrati.

Znakovi da je spoljnoj jedinici potrebno ćišćenje

Ako primijetite da su računi za struju neočekivano porasli, a klima radi duže nego inače, moguće je da je uzrok upravo nakupljena prljavština na spoljnoj jedinici. Ostali znakovi uključuju neobične zvuke ili neprijatne mirise, često uključivanje i isključivanje uređaja, kao i vidljivo zaprljane kondenzatorske kaleme.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kako bezbjedno očistiti spoljnu jedinicu klime

Uklanjanje prljavštine možete obaviti sami, ali je važno da postupak bude bezbjedan.

  • Isključite klimu na termostatu i prekinite napajanje spoljne jedinice.
  • Skinite poklopac spoljne jedinice.
  • Ručno ili pomoću usisivača uklonite lišće, travu i druge ostatke sa dna uređaja.
  • Očistite lopatice ventilatora od prašine i prljavštine.
  • Nanesite sredstvo za čišćenje kondenzatorskih kalema, prskajući pod uglom kako bi dospjelo između rebara i do kalema.
  • Ostavite sredstvo da djeluje 10 do 15 minuta, a zatim ga isperite baštenskim crevom pod blagim mlazom vode. Na isti način očistite i spoljne zidove jedinice.
  • Vratite poklopac na mjesto.
  • Prilikom čišćenja obavezno nosite zaštitne rukavice i naočare.
Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Greške koje treba izbjegavati pri čišćenju

  • Ne koristite perač pod visokim pritiskom jer može da ošteti osjetljive dijelove uređaja.
  • Ne zaboravite da isključite napajanje prije početka čišćenja.
  • Ne preskačite redovan godišnji servis.
  • Ne dozvolite da se oko spoljne jedinice gomilaju trava, lišće i drugi ostaci.

Kada treba pozvati servisera?

Ako primijetite da klima i nakon čišćenja ne hladi dovoljno, proizvodi neuobičajene zvuke ili se često gasi i pali, vrijeme je da pozovete stručnjaka, piše Southern Living. Godišnji servis omogućava detaljan pregled sistema, profesionalno čišćenje i otkrivanje eventualnih kvarova pre nego što postanu ozbiljan problem.

Stručnjaci preporučuju da spoljnu jedinicu pregledate najmanje jednom mjesečno, kao i posle jakih oluja, snažnog vjetra, košenja trave i tokom sezone polena, kada se nečistoće najlakše nakupljaju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

klima uređaj čišćenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA