Greška zbog koje peškiri za plažu brzo propadnu: Ovako ih održavajte i trajaće godinama

Ovakav način pranja peškira sačuvaće vam i mašinu za pranje veša.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Peškiri najčešće počinju da neprijatno mirišu zato što dugo ostaju vlažni u torbi.

Prije pranja peškir treba potpuno osušiti i dobro istresti kako bi se uklonio pijesak i zaštitila veš-mašina.

So, znoj i ostaci kreme za sunčanje vremenom oštećuju vlakna.

Mnogi vjeruju da su morska voda i pesak glavni krivci za neprijatan miris peškira posle dana provedenog na plaži. Međutim, stručnjaci ističu da je najveći problem sasvim druga navika - ostavljanje mokrog peškira u zatvorenoj torbi satima nakon povratka s kupanja.

Vlažan peškir je idealno mjesto za razvoj neprijatnih mirisa

Čim stignete kući ili u smještaj, izvadite peškir iz torbe, raširite ga i ostavite da se potpuno osuši na mestu gdje vazduh slobodno cirkuliše. Dugotrajna vlaga pogoduje razvoju bakterija i buđi, zbog čega peškir može da dobije neprijatan miris čak i ako izgleda čisto.

Osušite peškir prije pranja

Pijesak se mnogo jače zadržava u mokrim vlaknima nego u suvim. Zato je najbolje da peškir najpre potpuno osušite, a zatim ga dobro istresete napolju. Na taj način sprečićete da pijesak završi u bubnju veš-mašine ili se prenese na drugu garderobu.

Ako primijetite da su sitna zrnca i dalje ostala u tkanini, nežno pređite preko peškira mekanom četkom pre nego što ga ubacite u mašinu.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

So i krema za sunčanje mogu da oštete vlakna

Na peškiru često ostaju tragovi morske soli, znoja i krema za sunčanje. Vremenom oni mogu da učine tkaninu grubljom i manje upijajućom. Zbog toga peškir nije neophodno prati posle svakog odlaska na plažu, ali ga svakako operite kada primijetite neprijatan miris, kada je duže ostao mokar ili kada je vidljivo zaprljan.

Ne zaboravite ni torbu za plažu

Torba za plažu takođe zadržava vlagu, pijesak i ostatke kozmetičkih proizvoda. Povremeno je ispraznite, očistite prema uputstvu proizvođača i ostavite otvorenu da se potpuno osuši, prenosi Srećne. Ova jednostavna navika pomoći će da i peškiri duže ostanu svježi, mekani i prijatnog mirisa tokom cijele ljetnje sezone.