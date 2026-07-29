Nordijsko šetanje zaludjelo Evropu: Izgleda jednostavno, a pokreće cijelo tijelo i troši kalorije

Pročitajte šta je to "nordijsko šetanje" i zašto je ono bolje od običnog hodanja.

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Ako ste posljednjih godina bili na šetalištima, planinskim stazama ili u evropskim parkovima, velika je šansa da ste primijetili ljude koji hodaju sa dva dugačka štapa u rukama. Na prvi pogled djeluje da se pripremaju za planinarenje, ali zapravo je riječ o jednoj od najbrže rastućih rekreativnih aktivnosti, odnosno o nordijskom šetanju.

Iako izgleda kao obična šetnja uz pomoć štapova, nordijsko šetanje je mnogo više od toga. Riječ je o posebno osmišljenoj tehnici hodanja koja aktivira gotovo cijelo tijelo, poboljšava kondiciju i može da bude pogodna za različite generacije, od onih koji žele laganu fizičku aktivnost do starijih osoba kojima je potrebna vežba za ravnotežu i pokretljivost.

Od treninga skijaša do omiljene rekreacije Evropljana

Nordijsko šetanje nastalo je u Finskoj kao način ljetnjeg treninga za skijaše trkače. Kada nije bilo snijega, skijaši su koristili štapove kako bi oponašali pokrete tokom skijaškog trčanja i tako održavali snagu, izdržljivost i tehniku.

Vremenom su stručnjaci primijetili da ovaj način kretanja ima brojne prednosti i za ljude koji se ne bave sportom profesionalno. Tako je nordijsko šetanje postalo posebna disciplina koja kombinuje elemente običnog hodanja, kondicionog treninga i vježbi za cijelo tijelo.

Danas je posebno popularno u evropskim zemljama, gdje se organizuju grupe za zajedničko šetanje, treninzi, pa čak i takmičenja.

Troši više kalorija od obične šetnje

Glavna razlika između klasične šetnje i nordijskog šetanja jeste u tome što se prilikom korišćenja štapova ne aktiviraju samo noge, već i ruke, ramena, leđa i mišići trupa.

Istraživanja pokazuju da pravilno izvođeno nordijsko šetanje može da potroši oko 15 do 25 odsto više energije u odnosu na običnu šetnju. Puls se povećava, tijelo radi intenzivnije, ali mnogi ljudi nemaju osjećaj da ulažu mnogo veći napor.

Drugim riječima, osoba može da postigne veći efekat nego tokom običnog hodanja, a da joj aktivnost i dalje djeluje prijatno i prirodno.

Pomaže držanju tijela i smanjuje opterećenje zglobova

Jedna od velikih prednosti nordijskog šetanja jeste to što ravnomjerno uključuje gornji i donji dio tijela. Pokret guranja štapova unazad aktivira mišiće leđa i ramena, što može da bude korisno za ljude koji mnogo vremena provode za računarom ili telefonom i imaju problem sa pogrbljenim držanjem.

Osim toga, štapovi pružaju dodatnu stabilnost i dio težine prebacuju sa koljena i kukova. Zbog toga se ova aktivnost često preporučuje osobama koje imaju osjetljivezglobove, boloveu koljenima ili žele da se vrate fizičkoj aktivnosti nakon dužeg perioda neaktivnosti.

Kod starijih osoba dodatna tačka oslonca može da pomogne i u poboljšanju ravnoteže i sigurnosti tokom hodanja.

Važna je tehnika kojom se upravljaju štapovi

Iako djeluje jednostavno, nordijsko šetanje ima svoju tehniku. Najčešća greška početnika jeste da samo vuku štapove pored sebe ili sa njima samo lagano dodiruju zemlju.

Da bi vježba imala pravi efekat, štapovi treba da se aktivno guraju unazad, ruke treba prirodno da se opružaju iza tijela, leđa treba da budu uspravna, a korak ritmičan i usklađen sa pokretima ruku.

Kod nordijskog šetanja nije najvažnije koliko brzo neko ide, već pravilna koordinacija pokreta.

Jedan od razloga popularnosti nordijskog šetanja jeste njegova dostupnost. Za razliku od mnogih sportova, nije potrebna posebna kondicija, članarina u teretani niti komplikovana oprema. Dovoljni su odgovarajući štapovi i udobna obuća.

(MONDO)