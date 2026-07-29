Zašto mačke vade hranu iz činije prije nego što je pojedu? Razlozi mogu da vas iznenade

Ako ste ikada primjetili da vaša mačka uzme granulu iz činije, izvadi je šapom ili je izvuče pored posude, pa tek onda pojede, niste jedini. Ovo neobično ponašanje često zbunjuje vlasnike, ali iza njega može da stoji nekoliko razloga.

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Iako domaće mačke više ne moraju da love kako bi preživjele, mnogi njihovi drevni instinkti su i dalje prisutni. U prirodi mačke često pomjeraju plen, pridržavaju ga šapama i jedu ga na način koji im omogućava bolju kontrolu. Zato neke mačke granulu ili komadić hrane izvlače iz posude kako bi je lakše pojele.

Evo najčešćih razloga koji objašnjavaju ovakvo ponašanje mačaka:

1. Problem može da bude u samoj činiji

Jedan od najčešćih razloga jeste oblik posude. Mačke imaju veoma osjetljive brkove, koji nisu samo ukras već važan dio njihovog čulnog sistema. Ako je činija duboka i uska, brkovi mogu stalno da dodiruju ivice dok mačka jede, što nekim mačkama stvara neprijatan osjećaj. Zbog toga pojedine mačke radije izvade hranu na ravnu površinu i jedu je odatle.

2. Mačka želi bolju kontrolu nad hranom

Mačke su prirodni predatori i vole da imaju kontrolu nad onim što jedu. Kada izvuku hranu iz činije, mogu da je pomjere, pomirišu i pojedu svojim tempom. Ovo ponašanje može da bude posebno izraženo kod mačaka koje su ranije bile gladne, udomljene sa ulice ili koje jednostavno imaju izraženiji lovački instinkt.

3. Ne dopada im se mjesto gdje jedu

Mačke su poznate po tome da vole rutinu i mir. Ako je činija blizu posude sa vodom, kutije sa peskom, bučnog uređaja ili mjesta gdje često prolaze ljudi, neke mačke pokušavaju da premeste hranu na mesto gde se osećaju sigurnije.

U većini slučajeva vađenje hrane iz činije nije razlog za brigu. Međutim, ako se ovo ponašanje pojavi iznenada, prati ga gubitak apetita, otežano žvakanje, ispadanje hrane iz usta ili promena u načinu jedenja, može da bude znak problema sa zubima ili usnom dupljom i tada je dobro konsultovati veterinara.

(MONDO)