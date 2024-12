Zašto mačka leži na bolnom mjestu vlasnika? Svi misle da će ublažiti bol, a ovo je jedina istina

Da li mislite da mačke osjećaju šta vlasnika boli i da baš zato leže na tom dijelu tela?

Dugo je postojalo vjerovanje da mačke mogu da ublaže bol. Na primer, ljudi su oduvek verovali da ovi kućni ljubimci traže bolno mjesto i leže na njemu. Posle nekog vremena možete da osjetite olakšanje. Pa, zašto mačke spavaju na ljudima? Prema jednoj studiji, vlasnici mačaka imaju mnogo bolje fizičko zdravlje od ljudi koji nemaju ove kućne ljubimce. Mačke pomažu u suočavanju sa stresom i depresijom.

Postoji mišljenje da ako uspostavite poverljiv i prijateljski odnos sa mačkom, ona će pronaći bolna mesta na telu i "ublažiti" ih. Ovo su zdravstveni problemi za koje se veruje da mačke mogu da pomognu:

kardiovaskularne bolesti - postoje mnoge priče o tome kako su mačke spasile svoje vlasnike od hipertenzije ili srčanog udara jer mačke osjećaju kada je osoba pod stresom, pa joj stoga odmah prilaze i počinju da je maze;

stres - mačke ublažavaju umor, stres, pa čak i migrene, a takođe se vjeruje da mogu da utiču na krvni pritisak jer kada osoba pomazi mačku, postepeno se smiruje;

bolesti povezane sa gastrointestinalnim traktom - ispostavlja se da je milovanje krznenog ljubimca dobro za probavni sistem;

Zašto mačka leži na bolnom mjestu?

Da li mačke osjećaju gdje čovjeka boli, pa leže da bi "izlječile" svog vlasnika? Nažalost, to nije slučaj. Samo, kada čovjek ima bolno mjesto, temperatura tamo raste, a mačke vole sve što je toplo. Zagušljivo mjesto i bolna leđa - to je idealno mjesto gdje će vaš ljubimac voljeti da spava. A ako ima posebnu vezu sa vlasnikom, onda mačka zna koja je normalna tjelesna temperatura čovjeka i kakav je njegov prirodni miris. Čim se domaćin prehladi ili razboli, miris i tjelesna temperatura se mijenjaju. Mačka ne razumije šta čovjek osjeća u ovom trenutku, ali zna da je došlo do promjena.

