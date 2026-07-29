"Njih najmanje viđam u svojoj radnji": Najbolji automehaničar 2023. otkrio koji se automobili najmanje kvare

Havijer Sendin, proglašen za najboljeg automehaničara u Španiji, otkrio je koji automobili najrjeđe završavaju u servisu zbog kvarova.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kad automobil počne da pravi probleme, znak na haubi brzo postaje manje važan od jednog pitanja - koliko će često završavati u servisu i koliko će svaki odlazak koštati?

Odgovor na to najbolje znaju ljudi koji svakodnevno popravljaju kvarove. Havijer Sendin, koji je 2023. godine proglašen za najboljeg automehaničara u Španiji, sada je otkrio koja vozila najrjeđe viđa u servisu zbog ozbiljnih kvarova.

Njegov odgovor mogao bi da razočara ljubitelje skupih njemačkih automobila. Prema Sendinovom iskustvu, najmanje kvarova i dalje imaju japanski automobili, koji se po pouzdanosti i dugotrajnosti izdvajaju od većine današnje konkurencije.

"Automobili koji najređe dolaze u servis zbog kvarova jesu japanski. Oni se i dalje izdvajaju pouzdanošću i dugotrajnošću", rekao je Sendin u razgovoru za Mundo Deportivo.

Pouzdanost je opala kod gotovo svih

Sendin upozorava da danas više ne postoji proizvođač kome se može potpuno vjerovati samo na osnovu njegovog imena. Moderni automobili postali su bezbjedniji, udobniji i tehnološki napredniji, ali istovremeno imaju sve više elektronskih sistema, senzora, upravljačkih jedinica i složenih komponenti koje s godinama mogu postati izvor skupih problema.

"Istina je da danas više ne postoji marka koja je posebno pouzdana kao nekada. Pouzdanost je generalno opala kod gotovo svih proizvođača i praktično svaki automobil može imati kvarove, bez obzira na segment ili cijenu", upozorio je mehaničar.

To je važna poruka kupcima koji vjeruju da viša cijena automatski garantuje i manje problema.

Premijum automobil može biti kvalitetnije izrađen, snažniji i bogatije opremljen, ali kada se pokvari napredni elektronski sistem, adaptivno oslanjanje, multimedijalni ekran ili sofisticirano prednje svjetlo, račun može biti znatno veći nego kod jednostavnijeg modela.

Sendin zato pri procjeni pouzdanosti ne gleda samo koliko se često neki automobil pokvari, već i koliko je njegov sistem složen i koliko će vlasnika koštati pronalaženje i otklanjanje problema.

Koji automobili često dolaze u servis?

Najbolji španski mehaničar otkrio je i automobile koje u servisu viđa mnogo češće. Posebno je izdvojio vozila grupacije Stelantis, kojoj pripadaju Pežo, Citroen, Opel, Fijat, Alfa Romeo, DS, Džip, Krajsler i Dodž.

Česti su i automobili Folksvagen grupe, odnosno modeli Folksvagena, Audija, Seata i Škode, kao i vozila BMW-a i Mercedesa.

Međutim, Sendin pritom naglašava važan detalj - sama činjenica da se određene marke često pojavljuju u servisu ne znači automatski da su sve nepouzdane.

Mnoge od njih prodaju ogroman broj automobila, pa je logično da ih mehaničari češće viđaju. Osim toga, skuplji i tehnološki napredniji modeli imaju više složenih elektronskih sistema, a samim tim i više mogućih mesta na kojima se problem može pojaviti.

"Često viđamo vozila Stelantisa. Dolazi i mnogo automobila Folksvagen grupe, kao i BMW-a i Mercedesa, i zbog količine prodatih vozila i zbog složenosti njihovih elektronskih sistema", objasnio je Sendin.

Drugim riječima, njegovu izjavu ne treba pretvoriti u jednostavnu tvrdnju da su svi evropski automobili loši, a svi japanski nepogrešivi.

Svaki model, motor i generacija imaju svoje prednosti i mane, a održavanje konkretnog primjerka često je važnije od znaka na njegovoj maski. Ipak, iskustvo iz servisa pokazuje jasan obrazac - japanski modeli i dalje u proseku dolaze rjeđe zbog kvarova.

Ni Japanac nije automatski sigurna kupovina

Sendinova preporuka ne znači da se polovni japanski automobil može kupiti bez pregleda i provjere servisne istorije.

Automobil koji je godinama vožen bez redovne zamjene ulja, pretrpio tešku saobraćajnu nezgodu, bio zahvaćen korozijom ili održavan najjeftinijim dijelovima može biti loša kupovina bez obzira na reputaciju proizvođača.

Isto tako, uredno održavan evropski automobil sa poznatom istorijom može biti sigurniji izbor od zapuštenog japanskog modela sa vraćenom kilometražom i nepoznatim poreklom.

Prije kupovine treba proveriti tačnu oznaku motora, servisne račune, kilometražu, stanje oslanjanja i tragove eventualnih popravki nakon udesa. Važno je istražiti i poznate slabosti upravo one generacije koja se kupuje, jer reputacija cijele marke ne važi podjednako za svaki model.

Sendin je ranije otkrio i kakav bi automobil sam izabrao kada bi morao da kupi novo vozilo. Iako kaže da ga trenutno nijedan novi automobil posebno ne privlači, prednost bi dao plug-in hibridu japanskog proizvođača.

Sendin je ranije otkrio i kakav bi automobil sam izabrao kada bi morao da kupi novo vozilo. Iako kaže da ga trenutno nijedan novi automobil posebno ne privlači, prednost bi dao plug-in hibridu japanskog proizvođača.

Takav pogon omogućava svakodnevnu električnu vožnju na kraćim relacijama, dok benzinski motor uklanja problem ograničenog dometa na dužim putovanjima. Ipak, njegova najvažnija poruka mnogo je jednostavnija.

Pouzdanost modernih automobila generalno je opala, viša cijena više nije garancija bezbrižnog vlasništva, a povećana količina elektronike može značiti skuplje i složenije popravke.

U takvom svetu jedna grupa proizvođača i dalje se izdvaja. Japanski automobili možda nisu uvijek najuzbudljiviji, najluksuzniji niti najprestižniji izbor, ali prema iskustvu čovjeka proglašenog za najboljeg mehaničara Španije - najrjeđe ih viđa tamo gdje ih nijedan vlasnik ne želi vidjeti, u servisu zbog kvara.