Provjera auta prije puta na more: 10 ključnih stvari da izbjegnete kvarove na ljetovanju

Prije polaska na ljetovanje, provjerite automobil kako biste osigurali bezbjednost na putu. Stručnjaci savjetuju pregled ulja, kočnica i guma.

Izvor: Rina

Počinje sezona godišnjih odmora, a mnogi vozači narednih dana krenuće na put dug po nekoliko stotina, pa i hiljada kilometara. Da bi putovanje prošlo bezbjedno i bez neprijatnih iznenađenja, stručnjaci savjetuju da se automobil prije polaska obavezno pregleda.

Automehaničar Željko Damljanović kaže da se pred duži put prvo moraju provjeriti osnovne stvari, jer se upravo na njima najčešće prave greške.

"Najbitnije je provjeriti ulje u motoru, antifriz, kočiono ulje, stanje trapa i kočnica. Kod novijih automobila često nema klasičnog mjerača za ulje, već se nivo proverava digitalno. Ukoliko je automobil prešao više od 10.000 kilometara od posljednjeg servisa, preporuka je da se uradi mali servis prije polaska na put", kaže Damljanović.

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Posebnu pažnju, dodaje, treba obratiti na gume, jer su one jedan od ključnih faktora bezbjednosti na auto-putu.

"Važno je da gume nisu stare, da nisu prešle previše kilometara i da budu ljetnje. Ukoliko je guma loša, pri većim brzinama, naročito na auto-putu, može doći i do pucanja gume. Treba proveriti i pritisak u gumama, diskove, pločice, stabilizatore i ramena", naglašava ovaj automehaničar.

Prema njegovim riječima, vozači su posljednjih godina sve odgovorniji i sve češće dolaze na preventivne preglede prije odlaska na odmor.

"Ovim poslom se bavim 15 godina i mogu da kažem da ljudi sve više vode računa. Vole da im automobil bude bezbjedan, dolaze na vrijeme na servise i održavaju vozila", zaključuje Damljanović.

(RINA/MONDO)