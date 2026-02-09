logo
AI kao mehaničar: Koristan savjetnik ili opasna zamka za vozače?

AI kao mehaničar: Koristan savjetnik ili opasna zamka za vozače?

Autor Dušan Volaš Izvor Smartlife
0

ChatGPT može da pogodi uzroke problema sa automobilom, ali mehaničari upozoravaju da pogrešno tumačenje saveta vodi ka većim problemima.

Da li je bezbjedno pitati ChatGPT za kvar na automobilu? Izvor: Yarrrrrbright / Shutterstock.com

Sve veći broj vozača pita vještačku inteligenciju šta nije u redu sa njihovim automobilom. Dovoljno je opisati simptom i dobiti odgovor u par sekundi. Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovakav pristup može biti opasan ako se savjeti shvate previše bukvalno.

Analiza koju je sprovela kompanija FixMyCar bavila se tipičnim problemima sa kojima se vozači često susreću. Među njima su otežano mijenjanje brzina, neobični zvukovi tokom vožnje i miris zagorjele gume. Na ta pitanja odgovarao je ChatGPT, a njegove odgovore je potom procjenjivao profesionalni mehaničar.

Zaključak istraživanja je prilično jasan. Odgovori koje AI daje uglavnom imaju tehničkog smisla, ali se često zadržavaju na nivou pretpostavki. Bez konkretne dijagnostike, takvi savjeti ne mogu da ukažu na tačan uzrok kvara.

Prema ocjeni stručnjaka, ChatGPT može biti koristan kao prvi korak. Vozačima pomaže da bolje razumiju moguće uzroke problema i da jasnije objasne simptome mehaničaru. AI često pravilno ukazuje na kvarove mjenjača ili kvačila, ali bez fizičkog pregleda vozila nema preciznog odgovora.

Problem nastaje u trenutku kada se ti savjeti shvate kao poziv na samostalnu popravku. Mnogi predloženi koraci zahtijevaju specijalizovan alat, iskustvo i znanje koje prosječan vozač nema. Pogrešan zahvat na složenim mehaničkim sklopovima može dovesti do ozbiljnijih kvarova i znatno većih troškova.

Istraživanje FixMyCar-a pokazuje da je čak 16 odsto vozača u posljednjih godinu dana koristilo AI alate kako bi se informisalo o problemima sa automobilom. Još zabrinjavajući je podatak da 20 odsto ispitanika vjeruje da se ChatGPT-u može u potpunosti vjerovati kada je riječ o savetima za popravku vozila.

Stručnjaci zato naglašavaju da vještačka inteligencija ne može da zamijeni profesionalnu dijagnostiku. Njena uloga može biti isključivo informativna. Kada je riječ o stvarnim popravkama, naročito na ključnim mehaničkim dijelovima, odlazak kod stručnjaka ostaje jedina bezbjedna opcija.

Popravka automobila uz pomoć veštačke inteligencije
Izvor: Royalty Auto Service

Izvor: Telegraf

Tagovi

automobili kvar

