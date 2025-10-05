Automobili koji se najrjeđe kvare: Ovo je 6 "vječnih"

Kupovina automobila jedna je od najvećih investicija za većinu vozača, pa nije ni čudo što mnogi prije svega traže – pouzdanost.

Izvor: Shutterstock

Dok se neki modeli hvale naprednom tehnologijom ili luksuznim enterijerom, drugi su poznati po jednoj daleko važnijoj osobini – rijetko se kvare i traju godinama bez većih ulaganja.

Prema najnovijim analizama koje su sproveli servisi i osiguravajuće kuće širom Evrope, pojedini brendovi i dalje drže reputaciju "neuništivih".

U nastavku donosimo listu automobila koji su se pokazali najpouzdanijima u posljednjih nekoliko godina.

1. Toyota Corolla

Ovaj model već decenijama nosi titulu najpouzdanijeg automobila na svijetu.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Jednostavna mehanika, kvalitetna izrada i dostupnost dijelova čine Corollu izborom broj jedan za sve koji žele mirnu vožnju i minimalne troškove održavanja. Čak i stariji primjerci s više od 300.000 kilometara često rade besprijekorno.

2. Honda Civic

Civic je sinonim za izdržljivost. Motori Hondinih vozila poznati su po dugovječnosti i niskoj potrošnji ulja, a kvarovi su prava rijetkost.

Honda Civic - 20.990 evra (sajamska cena)

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Mnogi vozači tvrde da ih je Civic služio duže od 15 godina bez većih popravki.

3. Mazda 3

Japanci su poznati po preciznosti, a Mazda 3 to potvrđuje.

Mazda 3 sport, cena osnovnog modela 14.490 evra.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Osim što je vizuelno atraktivna i prijatna za vožnju, ovaj model ima izuzetno pouzdane motore i odličnu zaštitu od korozije. Idealna kombinacija estetike i kvaliteta.

4. Škoda Octavia

Češki proizvođač, koji koristi tehnologiju Volkswagena, nudi jedan od najstabilnijih modela u klasi.

Škoda Octavia

Izvor: Wikimedia / Vauxford

Octavia ima robustnu konstrukciju i ekonomične motore koji se rijetko kvare, a lako se održava i u lokalnim servisima.

5. Toyota Yaris

Manji brat Corolle izuzetno je popularan među vozačima u gradskim sredinama.

Toyota Yaris

Izvor: Wikimedia / OSX

Yaris je lagan, štedljiv i poznat po malom broju prijavljenih kvarova. Elektronika, koja često zna biti slaba tačka kod drugih marki, kod Yarisa gotovo nikada ne pravi problem.

6. Volkswagen Golf

Bez obzira na burnu konkurenciju, Golf i dalje ostaje jedan od najpouzdanijih evropskih modela.

Volkswagen Golf GTI (2024)

Izvor: Volkswagen AG

Posebno se ističu verzije s 1.9 TDI motorom, koji su poznati po dugovječnosti i jednostavnom održavanju.