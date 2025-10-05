Automobili koji se najrjeđe kvare: Ovo je 6 "vječnih"

Kupovina automobila jedna je od najvećih investicija za većinu vozača, pa nije ni čudo što mnogi prije svega traže – pouzdanost.
Dok se neki modeli hvale naprednom tehnologijom ili luksuznim enterijerom, drugi su poznati po jednoj daleko važnijoj osobini – rijetko se kvare i traju godinama bez većih ulaganja.
Prema najnovijim analizama koje su sproveli servisi i osiguravajuće kuće širom Evrope, pojedini brendovi i dalje drže reputaciju "neuništivih".
U nastavku donosimo listu automobila koji su se pokazali najpouzdanijima u posljednjih nekoliko godina.
1. Toyota Corolla
Ovaj model već decenijama nosi titulu najpouzdanijeg automobila na svijetu.Izvor: Mondo/Goran Sivački
Jednostavna mehanika, kvalitetna izrada i dostupnost dijelova čine Corollu izborom broj jedan za sve koji žele mirnu vožnju i minimalne troškove održavanja. Čak i stariji primjerci s više od 300.000 kilometara često rade besprijekorno.
2. Honda Civic
Civic je sinonim za izdržljivost. Motori Hondinih vozila poznati su po dugovječnosti i niskoj potrošnji ulja, a kvarovi su prava rijetkost.
Mnogi vozači tvrde da ih je Civic služio duže od 15 godina bez većih popravki.
3. Mazda 3
Japanci su poznati po preciznosti, a Mazda 3 to potvrđuje.
Osim što je vizuelno atraktivna i prijatna za vožnju, ovaj model ima izuzetno pouzdane motore i odličnu zaštitu od korozije. Idealna kombinacija estetike i kvaliteta.
4. Škoda Octavia
Češki proizvođač, koji koristi tehnologiju Volkswagena, nudi jedan od najstabilnijih modela u klasi.
Octavia ima robustnu konstrukciju i ekonomične motore koji se rijetko kvare, a lako se održava i u lokalnim servisima.
5. Toyota Yaris
Manji brat Corolle izuzetno je popularan među vozačima u gradskim sredinama.
Yaris je lagan, štedljiv i poznat po malom broju prijavljenih kvarova. Elektronika, koja često zna biti slaba tačka kod drugih marki, kod Yarisa gotovo nikada ne pravi problem.
6. Volkswagen Golf
Bez obzira na burnu konkurenciju, Golf i dalje ostaje jedan od najpouzdanijih evropskih modela.
Posebno se ističu verzije s 1.9 TDI motorom, koji su poznati po dugovječnosti i jednostavnom održavanju.