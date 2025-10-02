logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovih 5 automobila su najbolji za početnike: Na ove stvari bi trebalo posebno obratiti pažnju

Ovih 5 automobila su najbolji za početnike: Na ove stvari bi trebalo posebno obratiti pažnju

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Ovo je pet najboljih automobila za početnike.

najbolji automobili za početnike Izvor: Youtube/screenshot/cnbc/MONDO/Samir Cacan

Kupovina prvog automobila, naročito ako ste mladi i tek ste stekli vozačku dozvolu, predstavlja vrlo važan trenutak u životu svake osobe, naročito ako ste zaljubljenik u automobile i vožnju. "Biz portal" je istraživao kojih pet polovnih automobila su najbolji i najpouzdaniji za početnike.

Za novog vozača, koji poslije završene auto-škole tek treba da nauči da vozi u stvarnim uslovima u gradu i u međugradskoj vožnji, je važno da vozilo bude pouzdano, bezbjedno i da ne zahtijeva mnogo novca za održavanje. Prvi kilometri bi trebalo da budu divno i opušteno iskustvo sa što manje stresa ako je moguće.

Najbolje je birati automobile sa jednostavnom mehanikom jer su troškovi održavanja i registracije niski. Uglavnom su to mali, gradski automobili što je i predviđeno za početnike koji tek uče da voze i parkiraju.

Kada se kupuje polovan automobil, pored izgleda i dizajna, trebalo bi provjeriti stanje motora. To je najbitnija stvar na svakom automobilu, a ovih pet automobila su vjerovatno najbolja opcija za početnike.

  • "Škoda Fabia" - Godište od 2007. do 2019, manji gradski automobil sa jeftinim dijelovima. Preporuka je benzinski motor 1.2 HTP ili noviji 1.0 MPI.
  • "Folksvagen Golf" - Godište od 2004. do 2012, atmosferski benzinski motor 1.4 ili 1.6 motor. Dijelovi su nešto skuplji od modela sa TSI motorom, ali je sigurniji izbor.
  • "Hjundai i30" - Godište od 2007. do 2012 predstavlja dobar odnos cijene i kvaliteta. Najkvalitetniji motori su 1.4 i 16. CVVT.
  • "Škoda Oktavia" - Godište od 2004. do 203, malo je veći model za početnike, ali je prostran i nudi komfor. Najbolja opcija je benzinski 1.6 MPI.
  • "Ford Fiesta" - Godište od 2008. do 2017, motor 1.25 Duratec važi za pouzdan u kontekstu mladih vozača početnika. 

Anketa

Šta vam je najvažnije kod automobila?

  • Pouzdanost

    91.67% (11)

  • Potrošnja goriva

    0% (0)

  • Udobnost i oprema

    8.33% (1)

  • Cena održavanja

    0% (0)

Šta vam je najvažnije kod automobila?

Rezultati

(Biz portal)

Pročitajte i ovo

Tagovi

automobili početak

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA