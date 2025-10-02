Ovih 5 automobila su najbolji za početnike: Na ove stvari bi trebalo posebno obratiti pažnju

Ovo je pet najboljih automobila za početnike.

Izvor: Youtube/screenshot/cnbc/MONDO/Samir Cacan

Kupovina prvog automobila, naročito ako ste mladi i tek ste stekli vozačku dozvolu, predstavlja vrlo važan trenutak u životu svake osobe, naročito ako ste zaljubljenik u automobile i vožnju. "Biz portal" je istraživao kojih pet polovnih automobila su najbolji i najpouzdaniji za početnike.

Za novog vozača, koji poslije završene auto-škole tek treba da nauči da vozi u stvarnim uslovima u gradu i u međugradskoj vožnji, je važno da vozilo bude pouzdano, bezbjedno i da ne zahtijeva mnogo novca za održavanje. Prvi kilometri bi trebalo da budu divno i opušteno iskustvo sa što manje stresa ako je moguće.

Najbolje je birati automobile sa jednostavnom mehanikom jer su troškovi održavanja i registracije niski. Uglavnom su to mali, gradski automobili što je i predviđeno za početnike koji tek uče da voze i parkiraju.

Kada se kupuje polovan automobil, pored izgleda i dizajna, trebalo bi provjeriti stanje motora. To je najbitnija stvar na svakom automobilu, a ovih pet automobila su vjerovatno najbolja opcija za početnike.

" Škoda Fabia " - Godište od 2007. do 2019, manji gradski automobil sa jeftinim dijelovima. Preporuka je benzinski motor 1.2 HTP ili noviji 1.0 MPI.

" - Godište od 2007. do 2019, manji gradski automobil sa jeftinim dijelovima. Preporuka je benzinski motor 1.2 HTP ili noviji 1.0 MPI. " Folksvagen Golf " - Godište od 2004. do 2012, atmosferski benzinski motor 1.4 ili 1.6 motor. Dijelovi su nešto skuplji od modela sa TSI motorom, ali je sigurniji izbor.

" - Godište od 2004. do 2012, atmosferski benzinski motor 1.4 ili 1.6 motor. Dijelovi su nešto skuplji od modela sa TSI motorom, ali je sigurniji izbor. " Hjundai i30 " - Godište od 2007. do 2012 predstavlja dobar odnos cijene i kvaliteta. Najkvalitetniji motori su 1.4 i 16. CVVT.

" - Godište od 2007. do 2012 predstavlja dobar odnos cijene i kvaliteta. Najkvalitetniji motori su 1.4 i 16. CVVT. " Škoda Oktavia " - Godište od 2004. do 203, malo je veći model za početnike, ali je prostran i nudi komfor. Najbolja opcija je benzinski 1.6 MPI.

" - Godište od 2004. do 203, malo je veći model za početnike, ali je prostran i nudi komfor. Najbolja opcija je benzinski 1.6 MPI. "Ford Fiesta" - Godište od 2008. do 2017, motor 1.25 Duratec važi za pouzdan u kontekstu mladih vozača početnika.

Anketa Šta vam je najvažnije kod automobila? Pouzdanost 91.67% (11)

Potrošnja goriva 0% (0)

Udobnost i oprema 8.33% (1)

Cena održavanja 0% (0) Povratak na glasanje Šta vam je najvažnije kod automobila? Pouzdanost

Potrošnja goriva

Udobnost i oprema

Cena održavanja Glasaj Rezultati

(Biz portal)