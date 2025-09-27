Vozači ovih automobila dobijaju najviše saobraćajnih kazni: Jedan se posebno ističe

Analiza je obuhvatila podatke korisnika prikupljene tokom protekle dvije godine za 30 najčešće osiguranih marki automobila u Njemačkoj, otkrivajući neke obrasce u ponašanju u vožnji.

Izvor: 63ru78/Shutterstock

Njemački portal za poređenje Verivox napravio je sveobuhvatnu analizu saobraćajnih prekršaja, koja je ekskluzivno objavljena u Bildu. Naime, govori se o tome koji vozači, odnosno koje marke i modeli automobila, su najnedisciplinovaniji u saobraćaju.

Analiza je obuhvatila podatke korisnika prikupljene tokom protekle dvije godine za 30 najčešće osiguranih marki automobila u Njemačkoj, otkrivajući neke obrasce u ponašanju u vožnji.

Na samom vrhu liste onih koji krše saobraćajne propise nalazi se luksuzni brend Porše. Prema rezultatima, vozači modela iz Štutgarta imaju čak 65 odsto više kaznenih poena od prosjeka svih analiziranih brendova. Slijede ih: Tesla (37 odsto iznad prosjeka), Ševrolet (29 odsto iznad prosjeka), Volvo (24 odsto iznad prosjeka). S druge strane, postoje oni koji se ističu po svom primjernom ponašanju. Najsavjesniji vozači su vlasnici Honda automobila, koji sakupljaju 28 odsto manje poena od prosjeka. Slijede ih vozači Kije (25 odsto manje) i Suzukija (24 odsto manje).

Ko je najoprezniji?

Kada se analiza suzi na pojedinačne modele automobila, rezultati postaju još zanimljiviji. Istraživanje je obuhvatilo 100 najprodavanijih modela, a pravilo je ostalo isto: što je automobil sportskiji, to su njegovi vozači skloniji prekršajima. Apsolutni "pobjednik" u ovoj kategoriji je Audi A5. Vozači ovog modela imaju čak 87 odsto više kaznenih poena od prosjeka. Njegovi rođaci i konkurenti su takođe visoko na listi: Audi A5 (+87%), Audi A6 (+81%), Volvo XC60 (+73%), Mercedes E-klase (+68%), BMV serije 5 (+63%), Tesla model 3 (+62%), BMV serije 3 (+59%), Škoda Superb (+57%), Ford Mustang (+55%) i Seat Leon (+54%).

Nasuprot tome, vozači modela Mazda CX-5 su najoprezniji, sa 47 odsto manje kaznenih poena. Slijede ih Micubiši Spejs Star (39 odsto manje) i Honda Džez (36 odsto manje).

"Određene vrste vozila privlače sportski orijentisanu ciljnu grupu, što se zatim odražava na njihov stil vožnje", komentarisao je Aljoša Ciler, direktor kompanije Verivoks. Međutim, dodaje da model automobila nije jedini faktor.

"Oni koji prelaze mnogo kilometara imaju statistički veći rizik da naprave grešku i zarade kaznu, i to je upravo ono što vidimo u našim podacima. Vozači snažnijih i skupljih automobila su često poslovni ljudi koji provode mnogo vremena na putu, što dodatno povećava rizik od prekršaja".

(EUpravo zato/Poslovni)