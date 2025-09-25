Iz Dubaija na evropske puteve: Ovaj mali EV košta 5.999 evra, nudi do 150 km dometa i "juri" do 90 na sat

Kao vozilo AM kategorije, novi Astraux mogu legalno da voze i oni mlađi od 18 godina.

Nalazimo se na IFA 2025 sajmu u Berlinu, gdje velike i male tehnološke kompanije iz cijelog svijeta predstavljaju svoje najnovije proizvode. Izbor je ogroman, ali našu pažnju posebno je privukao Astraux, kompanija iz Dubaija, koja je posjetiocima premijerno predstavila svoja kompaktna električna vozila - Astraux AL6 i AL7.

Astraux cilja one koji hoće maleno gradsko vozilo, ali bez previše kompromisa u dometu. AL6 je početni model sa dometom do oko 95 km i maksimalnom brzinom do 45 km/sat, dok AL7 dostiže do 150 km na putevima i nudi brzinu do 90 km/sat. Oba su dvosjedi, sa velikim staklenim površinama i panoramskim krovom, pa je preglednost odlična.

Cijene su veoma agresivne. Astraux AL6 za prve kupce košta 5.999 evra (regularno 6.999 evra), a AL7 7.999 evra (regularno 8.999 evra).

Šta dobijate ako platite više? Jednostavno, veću baterija, duži domet i veću maksimalna brzinu. AL7 dobija veću bateriju od oko 10,6 kWh, pa zato ide brže i dalje. Kako je u pitanju vozilo AM kategorije, to znači da njim mogu upravljati vozači od 14 godina starosti u određenim EU zemljama, odnosno od 16 godina u Srbiji.

AL6 je taj koji se "obraća" najmlađima i onima kojima je 45 km/h dovoljno za svakodnevne relacije po gradu, dok je AL7 tu za one koji povremeno izlaze na brže saobraćajnice i žele komfornije rezerve baterije.

Zanimljivo, iako se Astraux predstavlja kao brend iz Dubaija, serijska proizvodnja se obavlja u Kini, što i objašnjava kako je postignuta ovako niska cijena.

Kompanija tokom IFA sajma dozvoljava posjetiocima da rezervišu svoje vozilo za 10 evra, a kako su nam rekli, prodaja je globalna i prve isporuke očekuju se do kraja godine. Popularni Citroen Ami je dobio ozbiljnog konkurenta.

