Motor o kojem se priča: Voge 800 Rally predstavljen u Banjaluci (FOTO)

Banjaluka je ovog vikenda bila domaćin događaja koji je privukao pažnju svih zaljubljenika u motore.

Izvor: Selver Skorup/Promo

U QuadMoto centru održan je Test Day, na kojem su posjetioci mogli da provozaju modele iz Voge ponude – 900 DSX, 625 DSX, 300 Rally, popularne skutera SR1 ADV, SR3 i SR4, ali i ono što je izazvalo najveće interesovanje: model Voge 800 Rally, po prvi put predstavljen banjalučkoj publici.

Izvor: Selver Skorup/Promo

Riječ je o motociklu iz avanturističke klase, stvorenom za one koji žele motor koji se jednako dobro snalazi na asfaltu i van uređenih puteva. Sa robusnim ovjesom, visokom šasijom, Rally 800 je napravljen da izdrži makadam, kamen i prašinu, a opet pruži udobnost na dužim relacijama. U kombinaciji sa modernom opremom i naprednim elektronskim sistemima, ovaj model dolazi kao ozbiljan konkurent u klasi putnih endura.

Intenzivne vožnje bile su dovoljne da izazovu osmijehe na licima vozača i potvrde da je riječ o ozbiljnom kandidatu za sve one koji žele motor spreman i za duže relacije i za zahtjevnije terene.

"Rally 800 je udoban motor, lagan za kontrolu i stvoren za avanturu. Djeluje stabilno i pruža onaj osjećaj sigurnosti koji vozaču odmah uliva povjerenje", rekao je jedan od učesnika Test Day-a nakon probne vožnje.

Izvor: Selver Skorup/Promo

Pored toga što je publika u Banjaluci imala priliku da ga prvi put isproba, iz QuadMoto centra najavili su i dodatnu pogodnost: Voge 800 Rally u narednih mjesec dana biće dostupan po akcijskoj cijeni od 17.350 KM, što je 1.000 KM manje od prvobitne cijene od 18.350 KM.

Za sve one koji žele da osjete duh avanture i uvjere se u mogućnosti ovog modela, QuadMoto centar Banja Luka je prava adresa. Tu ih čeka i Rally 800, ali i ostali modeli Voge motora, spremni da osvoje sve puteve.

QuadMoto centar nalazi se na adresi 16. krajiške NOU brigade 195 Zalužani - Banjaluka.

