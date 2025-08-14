POČINJE NAJUZBUDLJIVIJE TAKMIČENJE LJETA – QUADrenalin!

Zvuk motora, miris neukroćene prirode, adrenalin u krvi i borba za najveću kvotu – ovo je najbolji opis za takmičenje pod nazivom Quadrenalin koju je Admiral Bet pripremio za svoje igrače.

Izvor: Promo

QUADrenalin nije obična promocija – to je trka kvotama u kojoj najhrabriji i najuspješniji imaju priliku da iz poslovnice izađu ne samo sa dobitnim tiketom, nego i sa moćnim Segway AT5 L quadom.

Od 14. avgusta do 14. septembra 2025. svi ljubitelji igre, sportskog klađenja i adrenalina imaju priliku da svoje dobitne tikete pretvoriti u kartu za nezaboravnu avanturu na četiri točka.

O čemu se radi?

AdmiralBet, lider u svijetu sportskog klađenja i zabave, pokreće jedinstvenu kampanju QUADrenalin – trku kvotama u kojoj najbolji igrači imaju priliku osvojiti jedan od tri moćna Segway AT5 L quada. Ovo je takmičenje koje spaja strast prema sportu, adrenalin velikih kvota i plijen za koji se vrijedi boriti.

Kako učestvovati?

Dovoljno je da igrate, pogađate i ciljano idete na kvotu koja će vas odvesti na tron svoje regije. Takmičenje se odvija na tri regije i to banjalučka regija, sarajevska sa Hercegovinom i bijeljinska regija, a pravila su jasna i jednostavna:

• U igri su svi dobitni i isplaćeni tiketi sa minimalnom uplatom od 2 KM.

• Pobjednik svake regije je onaj čiji tiket ima najveću ukupnu kvotu.

Izvor: Promo

Pogodnosti

Uz QUADrenalin, tiket ne donosi samo dobitak, već i mogućnost osvojiti vozilo koje diže prašinu i privlači poglede. Tokom trajanja takmičenja, quadovi će biti izloženi ispred odabranih AdmiralBet objekata, a poseban događaj sprema se za 22. avgust u Banjoj Luci ispred AdmiralBeta Venecija. U saradnji sa QuadMoto centrum iz Banje Luke 22.8. u popodnevnim časovima biće održana promocija uz niz propratnih aktivnosti, sadržaja i pogodnosti.

Jedna od pogodnosti tokom Quadrenalina jesu i promotivne cijene u svim AdmiralBet lokalima za vrijeme takmičenja - cijena kafe je 1KM, a cijena svih vrsta piva 2KM. Važna informacija za sve takmičare je da se lista najvećih kvota osvježava svakog dana u 10:00h na zvaničnom sajtu admiralbet.ba i u svim poslovnicama. Na taj način pratite vodeću kvotu kako bi bili

spremni preuzeti mjesto lidera u ključnom trenutku.

AdmiralBet – Ponuda koja se ne odbija!

Kao brend koji je sinonim za vrhunski doživljaj sportskog klađenja, AdmiralBet stalno podiže ljestvicu kada su u pitanju promocije, nagrade i odnos prema igračima. QUADrenalin je još jedan dokaz kako se nagrađuju hrabrost, sportski duh i želja za pobjedom. Spremite se, jer ovo nije obična vožnja, ovo je QUADrenalin!

Više informacija i kompletna pravila pronađite na admiralbet.ba