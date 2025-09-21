logo
Mislite da štedite gorivo na nizbrdici? Istina će vas iznenaditi, ovo je jedini ispravan način

Mislite da štedite gorivo na nizbrdici? Istina će vas iznenaditi, ovo je jedini ispravan način

Autor Mila Matović
0

Vožnja nizbrdo u leru ne štedi gorivo već ga troši više i smanjuje bezbjednost, dok kočenje motorom donosi uštedu i sigurnost.

Vožnja u leru ne smanjuje potrošnju goriva Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Generacije vozača vjerovale su da se vožnjom nizbrdo u neutralnom položaju, odnosno u "leru", štedi gorivo. Iako na prvi pogled ova praksa zvuči logično, istina je upravo suprotno.

Kada se vozilo kreće nizbrdo u "leru", motor mora stalno dobijati gorivo da se ne bi ugasio. U zavisnosti od tipa motora, na ovaj način se potroši između 0,5 i 0,7 litara goriva na sat. To znači da gorivo i dalje sagorijeva, iako vozač ima utisak da vozi "besplatno".

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Suprotno tome, kada je vozilo u brzini i kreće se nizbrdo, motor koristi takozvano kočenje motorom. U tom trenutku, gorivo se gotovo uopšte ne ubrizgava, jer brzina vozila održava rad motora. Na taj način se postiže stvarna ušteda goriva.

Aspekt sigurnosti

Pored potrošnje goriva, vožnja u "leru" je i manje bezbjedna. Automobil može da uhvati preveliku brzinu i postane teškoupravljiv. U toj situaciji, kočenje zavisi isključivo od kočnica, koje se mogu pregrijati i izgubiti efikasnost. Kada je vozilo u brzini, motor pruža prirodan otpor, sprečavajući nekontrolisano ubrzavanje i osiguravajući stabilniju i bezbjedniju vožnju.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

 (Kamatica/MONDO)

Tagovi

vožnja automobili gorivo

