Mislite da štedite gorivo na nizbrdici? Istina će vas iznenaditi, ovo je jedini ispravan način

Vožnja nizbrdo u leru ne štedi gorivo već ga troši više i smanjuje bezbjednost, dok kočenje motorom donosi uštedu i sigurnost.

Generacije vozača vjerovale su da se vožnjom nizbrdo u neutralnom položaju, odnosno u "leru", štedi gorivo. Iako na prvi pogled ova praksa zvuči logično, istina je upravo suprotno.

Kada se vozilo kreće nizbrdo u "leru", motor mora stalno dobijati gorivo da se ne bi ugasio. U zavisnosti od tipa motora, na ovaj način se potroši između 0,5 i 0,7 litara goriva na sat. To znači da gorivo i dalje sagorijeva, iako vozač ima utisak da vozi "besplatno".

Suprotno tome, kada je vozilo u brzini i kreće se nizbrdo, motor koristi takozvano kočenje motorom. U tom trenutku, gorivo se gotovo uopšte ne ubrizgava, jer brzina vozila održava rad motora. Na taj način se postiže stvarna ušteda goriva.

Aspekt sigurnosti

Pored potrošnje goriva, vožnja u "leru" je i manje bezbjedna. Automobil može da uhvati preveliku brzinu i postane teškoupravljiv. U toj situaciji, kočenje zavisi isključivo od kočnica, koje se mogu pregrijati i izgubiti efikasnost. Kada je vozilo u brzini, motor pruža prirodan otpor, sprečavajući nekontrolisano ubrzavanje i osiguravajući stabilniju i bezbjedniju vožnju.

