Istraživanje koje je uzburkalo vozače: Proglašeni najljepši i najružniji automobili na svijetu, da li je vaš na listi?

Izvor: Printscreen/Instagram

Ljepota je, kažu, u oku posmatrača. Ipak, kada je riječ o automobilima, postoje neki modeli koji izazivaju gotovo univerzalno divljenje i oni drugi koji izazivaju malo drugačije reakcije. Iako su ukusi različiti, jedno međunarodno istraživanje pokušalo je da stane na kraj dilemi i proglasi zvanično najlepši i najružniji automobil na svijetu.

Rezultati su zanimljivi i možda će vas iznenaditi, ili pak potvrditi ono što ste oduvijek mislili. Kriterijumi koje je u ispitivanju ljepote četvorotočkaša koristila kompanija Vanarama su se temeljili na „zlatnom presjeku“, matematičkoj proporciji koja se vijekovima koristi u umjetnosti i arhitekturi kao mjera estetske savršenosti.

Svaki automobil ocijenjen je na osnovu dva ključna faktora dizajna: ukupnih dimenzija vozila i vizuelnih proporcija, odnosno kako našim očima izgledaju oblici i linije automobila, piše Vanaraama.

Istraživanje je analiziralo odnose kod 50 automobilskih modela, uzimajući u obzir dimenzije kao što su međuosovinsko rastojanje, dužina, ali i ključne dizajnerske karakteristike – raspored svjetala, oznake i detalje karoserije.

Naravno, nisu zaboravili ni zlatni rez, proporciju koju naše oči nesvjesno prepoznaju kao najljepšu i najharmoničniju. Automobili koji su bili najbliži zlatnom rezu u procentima dobili su najviše ocjene.

Najljepši automobili:

„audi A3“ – 83 boda

Ovaj model je ocijenjen kao najljepši svakodnevni automobil, sa visokim brojem bodova koji odražavaju njegovu estetsku usklađenost.

„volkswagen golf“ i „vauxhall mokka“ – 80 bodova

Oba modela dijele drugo mjesto, sa sličnim ocjenama koje ukazuju na njihov privlačan dizajn.

„BMW Serija 1“ – 78 bodova

Ovaj model se ističe svojim prepoznatljivim izgledom i visokim ocjenama u istraživanju.

„mercedes-benz A-klasa“ – 77 bodova

Elegantan i sofisticiran dizajn ovog modela doprinosi njegovoj visokoj poziciji na listi.

„opel astra“ – 76 bodova

Najružniji automobili

"kia picanto“ – 7 bodova

Ovaj model nudi balans između funkcionalnosti i estetskog izgleda, što ga čini popularnim izborom.

U proseku, njemački brendovi dominiraju u kategoriji najlepših automobila svakodnevne upotrebe, sa prosječnom ocjenom od 77 bodova.

Ovaj model je ocijenjen kao najružniji, sa značajno nižim brojem bodova u poređenju sa konkurencijom.

„citroën C1“ – 12 bodova

Iako popularan, ovaj model se nije istakao u estetskom smislu prema istraživanju.

„kia sportage“ – 15 bodova

Ovaj SUV je ocijenjen kao treći najružniji, uprkos svojoj funkcionalnosti i popularnosti.

Na dnu liste našla se kia picanto, koja je dobila samo 7 od 100 poena, jer je, prema analizi, "svjetlosne godine“ udaljena od zlatnog reza i samim tim manje prijatna oku. Ipak, podaci o prodaji pokazuju da kupci imaju drugačije mišljenje. Drugo mjesto zauzeo je „citroën C1“ sa 12 poena, dok je treće mjesto pripalo još jednom modelu Kije – „kia sportage“, sa svega 15 poena. Ipak, „sportage „spada među najpopularnije automobile u Evropi, što potvrđuje pogled na evropske ulice.

Kurir Biznis/Krstarica