Novi masovni opoziv: Ford povlači 1,9 miliona vozila zbog neispravnih kamera

Autor Dušan Volaš
0

"Ford" povlači 1,9 miliona vozila širom svijeta zbog neispravnih kamera za vožnju unazad, što je novi u nizu opoziva zbog ovog problema, saopštio je američki proizvođač automobila.

Greška na kameri izazvala 18 nesreća: Ford povlači 1,9 miliona automobila Izvor: mondo.rs

Opoziv obuhvata razne modele od 2015. do 2019. godine: "linkoln MKC", "linkoln navigator", "mustang", "F-250", "F-350", "F-450", "F-550", "ekspedišn", "edž", "tranzit","tranzit konekt", "ekonolajn" i "rendžer".

Kamere za vožnju unazad ugrađene u ova vozila mogu da prikažu obrnutu, izobličenu ili praznu sliku, naveo je "Ford" u podnesku Nacionalnoj administraciji za bezbjednost saobraćaja na auto-putevima.

Mjera obuhvata oko 1,45 miliona vozila u SAD, 122.000 u Kanadi i oko 300.000 na drugim tržištima.

"Ford" je saopštio da je upoznat sa 44.123 zahtjeva za aktiviranje garancije širom svijeta i sa 18 nesreća povezanih sa ovim kvarom, ali bez povrijeđenih.

Američki regulator za bezbjednost automobila saopštio je da će zvanični servisi pregledati i zamijeniti kamere na vozilima.

