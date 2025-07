Pet najčešćih kvarova na automobilu tokom ljeta: Zbog vrućine pojedine funkcije mogu totalno da otkažu

Vožnja po ljetnjim vrućinama ima svojih čari, ali i svojih zamki. Niko ne želi da ljetovanje počne ili završi čekanjem pored puta sa upaljenim haubama.

Ljetnji mjeseci podrazumijevaju više sunca, putovanja i više kilometara na brzinomjeru. Sve ovo može biti izazovno za vaš automobil.

Visoka temperatura ne prija ni ljudima ni mašinama, a upravo tada se dešavaju kvarovi koji vas mogu zateći na najnezgodnijem mjestu - na magistrali bez hlada, usred gužve na autoputu, ili tik pred ulazak na trajekt.

Kada se temperature popnu iznad 35 stepeni, svaki dio automobila počinje da radi pod većim opterećenjem: rashladni sistem mora da bude besprijekoran, gume trpe dodatni pritisak, akumulator gubi kapacitet, a klima uređaj radi bez prestanka. I upravo tu dolazi do zastoja. U ovom tekstu ćemo se osvrnuti na najčešće kvarove koji se dešavaju tokom ljetnjih mjeseci.

Pregrijavanje motora - tihi ubica putovanja

Jedan od najčešćih problema koji se javlja tokom ljetnjih vrućina jeste pregrijavanje motora. Nije rijedak slučaj da vozila ostanu na ivici puta sa otvorenim haubama i parom koji kulja iz motora. To nije samo neprijatna situacija - to može biti ozbiljan kvar koji zahtijeva šlepovanje i skupu popravku. A najgore je što se često može izbjeći.

Rashladni sistem mora biti u perfektnom stanju prije svakog dužeg ljetnjeg putovanja. To podrazumijeva provjeru nivoa rashladne tečnosti, stanja hladnjaka, termostata, kao i ventilatora. Ako primijetite da temperatura motora brzo raste dok stojite u koloni ili dok vozite sa upaljenom klimom, to je jasan znak da nešto nije u redu. Održavanje hladnog pogonskog sistema ne znači samo točenje vode u ekspanzionu posudu - to znači razumijevanje cijelog sistema i njegovo preventivno održavanje.

Kvarovi na akumulatoru - mit ili realna prijetnja po vrućinama?

Većina vozača povezuje probleme s akumulatorom sa zimskim mjesecima. Hladnoća zaista usporava hemijske procese unutar akumulatora, ali visoke temperature ih ubrzavaju do tačke samouništenja. Ljetnje vrućine mogu znatno smanjiti vijek trajanja akumulatora, posebno ako je već blizu kraja svog životnog ciklusa.

Akumulatori tokom ljeta često trpe pregrijavanje zbog loše ventilacije, prekomjerne upotrebe klime, ali i zbog dodatnih električnih uređaja koje mnogi vozači koriste na putovanjima - punjači, navigacije, hladnjaci… Sve to dodatno opterećuje električni sistem vozila. Ako primijetite da vam se auto sve teže pali ujutru, da svjetla trepću pri paljenju klime ili da se upalila lampica na tabli - krajnje je vrijeme za provjeru.

Najbolje rješenje je redovno testiranje kapaciteta akumulatora prije putovanja. To se može uraditi u bilo kojoj servisnoj radionici, traje nekoliko minuta i može vam uštedjeti sate čekanja na pomoć. Osim toga, uvijek je preporučljivo imati kablove za startovanje u gepeku - jer nikada ne znate kada i kome mogu zatrebati.

Pneumatici pod pritiskom - bukvalno i metaforički

Ljetnja vrućina dodatno zagrijava asfalt, a kontaktna površina gume i puta trpi ogromno trenje. Ako se tome doda nepravilno podešen pritisak u gumama, dolazi se do čestih kvarova poput ispucalih guma, problema sa balansom i - u najgorem slučaju - pucanja gume pri velikoj brzini. To nije samo smetnja, to je potencijalna opasnost po život.

Pritisak u gumama treba provjeravati češće tokom ljeta nego zimi, i to ujutru kada su hladne. Ne zaboravite da i rezervna guma mora biti ispravna, a idealno je imati i set za hitnu popravku. Gume koje su već stare, istrošene ili ispucale nikako ne bi smjele biti korišćene tokom ljetnjih putovanja - bez obzira koliko kilometara planirate da pređete.

Gume su jedini kontakt vašeg vozila sa putem, i zbog toga ih morate tretirati sa najvećom pažnjom. Investicija u nove ljetnje pneumatike nije luksuz - to je ulaganje u bezbjednost vas i vaše porodice. A ukoliko se često krećete autoputem, obavezno provjerite indeks brzine i nosivosti na gumama - ne odgovaraju sve gume svim vozilima i svim uslovima vožnje.

Problemi sa klimom - komfor ili nužnost?

Ljetnje temperature brzo pretvaraju automobil u pokretnu pećnicu. U tom kontekstu, klima uređaj nije luksuz već - elementarna potreba. Međutim, upravo u sezoni kada vam je najpotrebnija, klima može da otkaže. Uzroci mogu biti brojni: nedostatak freona, zaprljani filteri, oštećen kompresor ili kvar na elektronici.

Neispravna klima ne samo da utiče na komfor, već i na vašu sposobnost koncentracije tokom vožnje. Prekomjerna vrućina u kabini može izazvati vrtoglavicu, umor i smanjenu pažnju - što direktno utiče na bezbjednost. Zato je važno da prije početka sezone obavite servis klime, koji uključuje dopunu gasa, zamenu filtera i provjeru sistema.

Takođe, ne zaboravite na redovno provjetravanje vozila i korišćenje suncobrana kada auto stoji na suncu. Unutrašnjost se može zagrijati i do 60°C, što ne šteti samo vozaču, već i elektronici, tapacirungu i plastičnim elementima u kabini. Ključ je u prevenciji, a ne samo u reakciji kada je već nepodnošljivo.

Elektronika i senzori - nevidljivi, ali osjetljivi

Savremeni automobili su zapravo kompjuteri na točkovima. Gotovo svaki segment automobila danas je pod kontrolom nekog elektronskog modula ili senzora - od temperature motora, preko pritiska u gumama, do automatskog paljenja svjetala. I svi oni mogu biti pogođeni ekstremnim temperaturama.

Ljetnja vrućina može izazvati lažna očitavanja, smetnje u radu senzora i čak totalni otkaz pojedinih funkcija. To ne znači da je vaš auto “pokvaren”, ali znači da sistem ne može da radi precizno. Problemi sa senzorima temperature, parkiranja, akceleracije i potrošnje najčešći su tokom ljeta.

Zato je najvažnije pravilo: ne očekujte da automobil funkcioniše perfektno bez vaše brige i pripreme.

Redovan servis prije ljeta, tehnički pregled, zamjena potrošnih dijelova, kontrola svih tečnosti i funkcionalnih sistema treba da budu obavezni koraci prije dužeg puta.

