Da li su Android Auto i CarPlay neophodni u automobilima: BMW tvrdi da je to samo mit

Podaci iz 10 miliona BMW vozila pokazuju da mnogi ipak biraju fabričku navigaciju.

Izvor: BMW Group

Svi govore da su Android Auto i Apple CarPlay nezaobilazni u modernim automobilima, ali BMW tvrdi da to uopšte nije tačno. Kompanija kaže da podaci iz miliona njihovih vozila otkrivaju potpuno drugačiju priču - vozači češće koriste ugrađenu navigaciju nego aplikacije sa telefona.

Mnogi kupci smatraju da je mogućnost preslikavanja ekrana telefona na displej u automobilu apsolutno neophodna. Forumi i društvene mreže jasno pokazuju da za neke ljude, automobil bez CarPlay ili Android Auto podrške jednostavno ne dolazi u obzir. Ali šta ako podaci govore drugačije?

Njemački proizvođač BMW ne slaže se sa tim mišljenjem i sugeriše da vozači, naročito u njihovim automobilima, ne koriste ove sisteme onoliko koliko se misli. Prema riječima Štefana Duraha, visokog rukovodioca zaduženog za korisničko iskustvo u BMW-u, ideja da većina vozača koristi CarPlay za navigaciju je samo "mit".

On tvrdi da, iako ljudi često kažu da za svaku vožnju koriste aplikacije poput Apple Maps ili Waze, stvarnost u BMW vozilima izgleda drugačije. Kompanija se ne oslanja na pretpostavke - ima podatke koji podupiru ovu tvrdnju i dovode u pitanje uvjerenje da su fabrički navigacioni sistemi postali suvišni u eri pametnih telefona.

Izvor: BMW Group

BMW svoje samopouzdanje temelji na ogromnoj bazi podataka. Kompanija anonimno prikuplja informacije iz oko 10 miliona svojih automobila na putevima. To omogućava inženjerima da vide kako vozači koriste svoja vozila - koje dugmiće pritiskaju, koje funkcije biraju i u kojim okolnostima. "Vidimo šta naši kupci rade", objašnjava Durah. A podaci jasno pokazuju da vozači BMW-a češće biraju fabrički navigacioni sistem nego opcije koje nude Apple CarPlay ili Android Auto.

Navigacioni sistemi od pre deset godina bili su spori, sa zastarelim mapama, a za ažuriranja je često bio potreban odlazak u ovlašćeni servis. Ti dani su uglavnom prošli. Savremeni infotainment sistemi, posebno u premijum električnim vozilima, povezani su na internet. Baš kao i telefoni, mogu da prikazuju podatke o saobraćaju u realnom vremenu i stalno ažuriraju mape. BMW je mnogo ulagao u svoj sistem da bi ga učinio pouzdanim i moćnim konkurentom aplikacijama sa telefona - a njihovi podaci pokazuju da se ta investicija isplatila.

To ne znači da su vozači prestali da koriste povezivanje telefona. Durah navodi da BMW kupci i dalje povezuju svoje iPhone uređaje preko CarPlay sistema, ali najviše u druge svrhe. Prema podacima kompanije, najčešća upotreba je razmjena poruka. Na taj način vozači mogu bezbedno da vide i odgovore na poruke, bez uzimanja telefona u ruke.

Izvor: BMW Group

Auto industrija i dalje je podeljena oko ovog pitanja. GM, Rivian i Tesla odbacili su preslikavanje telefona u korist sopstvenog softvera, dok su druge kompanije krenule potpuno drugim putem. Aston Martin, na primer, planira da koristi naprednu verziju CarPlay Ultra, koja preuzima svaki ekran u automobilu. BMW, kao i mnogi drugi proizvođači, odlučio se za kompromis - nudi standardnu CarPlay integraciju na glavnom ekranu.

Ova podjela pokazuje da ne postoji jedinstveno rješenje, već da proizvođači ulažu u različite strategije kako bi ponudili najbolje iskustvo za vozače svih automobila, uključujući i najnovije električne modele.