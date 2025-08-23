logo
Navigacija bez GPS-a: Naučnici napravili AI sistem kojem ne treba satelitski signal

Navigacija bez GPS-a: Naučnici napravili AI sistem kojem ne treba satelitski signal

Umjesto GPS signala, PEnG koristi satelitske i ulične snimke da precizno locira poziciju.

Navigacija bez GPS-a Izvor: TashaSinchuk / Shutterstock.com

Navigacija bez GPS-a djeluje nezamislivo, ali istraživači sa Univerziteta u Sariju razvili su sistem koji bi mogao da promijeni pravila igre.

Alat pod nazivom Pose-Enhanced Geo-Localisation (PEnG) ne oslanja se na GPS satelite već kombinuje satelitske i ulične fotografije, a zatim uz pomoć orijentacije kamere precizno određuje položaj uređaja. U testovima sprovedenim u gustim urbanim sredinama, gdje GPS obično zakazuje, PEnG je smanjio grešku u lociranju čak 40 puta - sa 734 metra na svega 22 metra. Sistem funkcioniše čak i sa običnom monokularnom kamerom, kakva se već koristi u vozilima.

“Naš cilj je bio da razvijemo rješenje koje pouzdano funkcioniše koristeći samo vizuelne podatke. Spajanjem satelitskih i snimaka sa zemlje, PEnG postiže preciznost za koju se smatralo da je nemoguća bez GPS-a”, izjavio je Tav Šor, istraživač na Univerzitetu u Sariju.

Njegov kolega, dr Sajmon Hadfild, dodaje da sistem donosi i novu fleksibilnost: “Jedan od najuzbudljivijih aspekata je to što običnu kameru pretvara u moćan navigacioni alat. PEnG je napravljen da radi i bez GPS-a, što ga čini idealnim za brze i nepredvidive scenarije - od autonomnih vozila do robota.”

Zavisnost svijeta od GPS-a sve češće stvara probleme jer signal lako remete zgrade, tuneli, vremenski uslovi ili ometači. Profesor Edrian Hilton naglašava da njihov rad nije samo pitanje praktičnosti, već i bezbjednosti: “Mogućnost preciznog lociranja bez GPS-a otvara put za pametnije i otpornije sisteme koji mogu da rade i u najtežim uslovima.”

Projekat je podržan univerzitetskim fondom za razvoj novih tehnologija, a istraživači već rade na prototipu koji će biti testiran u realnim uslovima. Rad je otvorenog koda, pa svi mogu da doprinesu daljem razvoju, a rezultati su objavljeni u časopisu IEEE Robotics and Automation Letters.

(Smartlife/Mondo) 

