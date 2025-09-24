logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Evropa uvodi pravilo: Novi modeli automobila moraće da imaju novi sistem za hitne pozive

Evropa uvodi pravilo: Novi modeli automobila moraće da imaju novi sistem za hitne pozive

0

Riječ je o takozvanom sistemu eCall sledeće generacije (NG eCall), a njegova implementacija će okončati eru prethodnog sistema eCall, koji je automatski pozivao pomoć u slučaju teške saobraćajne nesreće.

Novi sistem eCall postaje obavezan u automobilima u EU Izvor: ambrozinio/Shutterstock

Od 1. januara 2026. godine, u Evropi će moći da se registruju samo novi modeli automobila opremljeni posebnim sistemom. Novi standard koristi modernu tehnologiju mobilnih komunikacija, pa će se umjesto prethodne 2G ili 3G mreže, prenositi digitalno putem LTE mreže (4G). Pripreme su već u toku, javljaju njemački mediji. Aktivacija na nacionalnom nivou će se obaviti u januaru 2026. godine.

Ovo je takozvani sistem eCall sljedeće generacije (NG eCall), a njegova implementacija će okončati eru prethodnog sistema eCall, koji je automatski pozivao pomoć u slučaju teške nesreće, izvještava Feniks magazin.

eCall je skraćenica od "Emergency Call" (Hitni poziv).

Sistem automatski poziva pomoć u slučaju ozbiljne nesreće i prenosi važne podatke najbližem centru za hitne slučajeve: kao što su lokacija, da li su vazdušni jastuci aktivirani ili koliko ljudi se vjerovatno nalazi u vozilu.

Takođe se uspostavlja glasovna veza kako bi putnici u vozilu mogli sami da razgovaraju sa službama za hitne slučajeve ako je moguće. eCall se aktivira automatski (npr. u slučaju jakog udara) ili pritiskom na dugme u kokpitu. Od 2018. godine, eCall je obavezan za sve novoregistrovane automobile i laka komercijalna vozila u EU.

Novi NG eCall sistem radi putem LTE mreže. Prenosi podatke brže i pouzdanije i omogućiće više funkcija u budućnosti.

Na primjer, mogao bi da prenosi i slike sa mesta nesreće ili uz saglasnost vozača zdravstvene podatke kao što su otkucaji srca ili brzina disanja. Ovo bi pomoglo službama za hitne slučajeve da efikasnije reaguju na putu do mjesta nesreće.

(EUpravo zato/Poslovni)

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobili EU Evropa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ