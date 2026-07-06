logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Požar od klime ne možete da predvidite": Serviser upozorava na dvije kobne greške koje mogu da ga izazovu

"Požar od klime ne možete da predvidite": Serviser upozorava na dvije kobne greške koje mogu da ga izazovu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Klima uređaji sami po sebi nisu opasni, ali mnogi nesvjesno prave velike greške koje mogu da izazovu požar.

Kako spriječiti požar na klima uređaju Izvor: Shutterstock.com/ rafa jodar

Nema ničeg prijatnijeg od rashlađenog doma tokom vrelih ljetnjih dana, ali to osvježenje preko noći može da se pretvori u pakao ako pravilno ne održavate svoj klima uređaj. Ekstremne vrućine mogu da preopterete klime, pa čak i da izazovu požar ukoliko se neredovno servisiraju.

Na šta treba da obratite pažnju kada palite klimu?

Požar koji klima uređaj može da proizvede dodatno je opasan jer ne postoje tačne naznake da će se klima uređaj zapaliti. Međutim, iako klima neće dati znak da će se potencijalno zapaliti, postoje načini da za prevenciju.

"Rizik povećavaju jeftini produžni kablovi i razdijelnici koji se brzo zagrijavaju, loše provode struju i stvaraju rizik od požara", objašnjava serviser Miloš Isailović za N1 Srbija.

Takođe, ako neredovno čistite vaše klime, povećavate opasnost od požara. Neophodno je da ga, prije prvog paljenja u godini, otvorite i očistite filtere od nakupljene prašine.

"Ako je uređaj prljav, smanjuje se protok vazduha čime se podiže temperatura i stvara mogućnost zapaljenja neke od komponenti uređaja", objašnjava serviser.

Kada je potrebno da servisirate klimu?

Kako biste spriječili potencijalni požar i produžili vijek trajanja vaše klime, neophodno je da obavljate redovne servise.

"Servisiranje treba obaviti stručno osposobljen serviser. Prilikom servisa kućnih klima potrebno je očistiti spoljnu i unutrašnju jedinicu od prljavštine. Potrebno je provjeriti da li sve komponente rade u skladu sa propisima i provjeriti nivo rashladne tečnosti u uređaju", objašnjava serviser Miloš Isailović.

Važno je da servisirate klimu kad god ste u mogućnosti. Jednom godišnje, najbolje pred početak ljeta, bilo bi idealno da pozovete majstora da pogleda da li vaš klima uređaj radi kako treba.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

klima uređaj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA