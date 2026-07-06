"Požar od klime ne možete da predvidite": Serviser upozorava na dvije kobne greške koje mogu da ga izazovu

Klima uređaji sami po sebi nisu opasni, ali mnogi nesvjesno prave velike greške koje mogu da izazovu požar.

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Nema ničeg prijatnijeg od rashlađenog doma tokom vrelih ljetnjih dana, ali to osvježenje preko noći može da se pretvori u pakao ako pravilno ne održavate svoj klima uređaj. Ekstremne vrućine mogu da preopterete klime, pa čak i da izazovu požar ukoliko se neredovno servisiraju.

Na šta treba da obratite pažnju kada palite klimu?

Požar koji klima uređaj može da proizvede dodatno je opasan jer ne postoje tačne naznake da će se klima uređaj zapaliti. Međutim, iako klima neće dati znak da će se potencijalno zapaliti, postoje načini da za prevenciju.

"Rizik povećavaju jeftini produžni kablovi i razdijelnici koji se brzo zagrijavaju, loše provode struju i stvaraju rizik od požara", objašnjava serviser Miloš Isailović za N1 Srbija.

Takođe, ako neredovno čistite vaše klime, povećavate opasnost od požara. Neophodno je da ga, prije prvog paljenja u godini, otvorite i očistite filtere od nakupljene prašine.

"Ako je uređaj prljav, smanjuje se protok vazduha čime se podiže temperatura i stvara mogućnost zapaljenja neke od komponenti uređaja", objašnjava serviser.

Kada je potrebno da servisirate klimu?

Kako biste spriječili potencijalni požar i produžili vijek trajanja vaše klime, neophodno je da obavljate redovne servise.

"Servisiranje treba obaviti stručno osposobljen serviser. Prilikom servisa kućnih klima potrebno je očistiti spoljnu i unutrašnju jedinicu od prljavštine. Potrebno je provjeriti da li sve komponente rade u skladu sa propisima i provjeriti nivo rashladne tečnosti u uređaju", objašnjava serviser Miloš Isailović.

Važno je da servisirate klimu kad god ste u mogućnosti. Jednom godišnje, najbolje pred početak ljeta, bilo bi idealno da pozovete majstora da pogleda da li vaš klima uređaj radi kako treba.

(MONDO)