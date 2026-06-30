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Tragedija u Rijeci tokom toplotnog talasa: Požar izazvao kvar na klima-uređaju, stradala žena

Tragedija u Rijeci tokom toplotnog talasa: Požar izazvao kvar na klima-uređaju, stradala žena

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Šezdesetogodišnja žena poginula je u požaru koji je izbio u stanu na trećem spratu zgrade u Rijeci. Uviđajem je utvrđeno da je preminula od gušenja dimom, dok je istraga otkrila da je uzrok izbijanja vatre bio tehnički kvar na klima-uređaju.

Žena iz Rijeke stradala u požaru koji je izazvala klima uređaj Izvor: Jure Divich/Shutterstock

U požaru koji je u nedjelju oko 17.25 časova izbio u stanu na trećem spratu stambene zgrade u Ulici Antuna Barca u Rijeci, smrtno je stradala 60-godišnja žena.

Uviđajem je utvrđeno da je žena preminula od posledica gušenja dimom, kao i da je požar izazvao tehnički kvar na električnim instalacijama u unutrašnjoj jedinici klima-uređaja.

Tijelo preminule prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Rijeci radi obdukcije.

Nakon tragedije oglasili su se riječki vatrogasci, koji su na društvenim mrežama objavili fotografije i opis intervencije. Istakli su da se požar dogodio tokom vrhunca toplotnog talasa, kada je temperatura vazduha dostigla 37 stepeni Celzijusa, a zbog visoke vlažnosti osjećaj temperature bio je, kako navode, čak 45 stepeni.

"Jutro 29. juna 2026. počelo je upozorenjima na radiju da je pred nama vrhunac toplotnog talasa. Najviša dnevna temperatura dostigla je 37 °C, a zbog visoke vlažnosti osjećaj temperature bio je čak 45 °C. U popodnevnim satima, u najtoplijem dijelu dana, oglasio se semafor sa brojevima 1, 3, 18, 24. Čim se upale ti brojevi, jasno je da je riječ o veoma ozbiljnoj intervenciji. Ovog puta radilo se o požaru stana u kojem je, nažalost, jedna osoba izgubila život.

 (Jutarnji/Mondo) 

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Tagovi

rijeka Hrvatska klima uređaj nesreća

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