Strahota u Rijeci: Djevojci zario nož pravo u srce, kobnog dana trebali na putovanje

U subotu se u centru Rijeke dogodila se drama koja je imala krvavi epilog, Fran Brnelić osumnjičen je da je djevojci Romini (23) zadao više uboda nožem, među kojima i smrtonosni, direktno u srce, i to na dan kada su navodno planirali put u Italiju.

Fran Brnelić (24), osumnjičen za brutalno ubistvo djevojke Romine Vlašimski (23) iz Rijeke, poslat je u jednomjesečni istražni pritvor. Odluka je donijeta nakon saslušanja u Županijskom državnom tužilaštvu, a zločin koji je potresao Rijeku dogodio se prošle subote u stanu njegovih roditelja na Trgu Republike Hrvatske, u samom centru grada.

Sa psihijatrije pravo na saslušanje

Brnelić je jutros sproveden pred tužioca nakon što je prethodne dane proveo na psihijatriji, gdje je smješten odmah poslije zločina zbog pokušaja samoubistva. Još nije poznato da li će biti prebačen u zatvor ili će ostati na psihijatrijskom liječenju, u zavisnosti od zdravstvenog stanja.

Obdukcija otkrila jezive detalje

U međuvremenu je završena obdukcija tijela mlade Romine iz Bakra, koja je tragično stradala. Nalaz je pokazao da je djevojka imala više ubodnih i reznih rana, a smrtonosne su bile povrede u predjelu vrata i grudnog koša. Dodatno, ubod nožem zahvatio je i srce, naveo je portal Burin.

Ekipa Hitne pomoći stigla je veoma brzo i pokušala reanimaciju djevojke, pronađene na krvavom stepeništu zgrade, ali nije bilo mogućnosti da joj se spasi život. Istraga utvrđuje da li je ubijena jednim ili sa dva noža, s obzirom na to da su u stanu pronađena dva krvava kuhinjska noža.

Pokušaj samoubistva nakon ubistva

Osumnjičeni je nakon zločina pokušao da se ubije, zadavši sebi posjekotine po vratu. Povrede su se pokazale lakšim, pa je poslije ukazane pomoći smješten na psihijatriju. Nezvanično, mogao bi ostati tamo najmanje još sedmicu dana, pre nego što bude ponovo ispitan.

Na dan ubistva planirali put u Veronu?

Motiv stravičnog ubistva još nije poznat, ali dodatno potresaju okolnosti da je par, koji je bio u vezi tek oko mjesec i po dana, tog dana navodno planirao put u Italiju. Brnelić je, kako se nezvanično saznaje, u rano jutro poslao poruke bliskim osobama, najavljujući put sa djevojkom u Veronu. Kao mogući motiv pominje se ljubomora, ali za sada nema zvanične potvrde.

Ljudi koji poznaju osumnjičenog tvrde da je bio mirna i povučena osoba, zaposlen u frizerskom salonu za muškarce u Rijeci. Romina je takođe radila u struci i imala sopstveni salon.

Policija saopštila detalje istrage

Primorsko-goranska policijska uprava danas se oglasila saopštenjem:

"U stanu u centru Rijeke 24-godišnji hrvatski državljanin, zasad iz neutvrđenih motiva, zadao je 22-godišnjoj hrvatskoj državljanki više ubodnih rana hladnim oružjem. Žrtva je nakon napada uspjela da pobegne iz stana i pala na stepeništu zgrade, gdje je uprkos brzoj medicinskoj pomoći preminula. Osumnjičeni se u tom trenutku zatvorio u stan i naneo sebi lakše povrede hladnim oružjem", navela je policija.

