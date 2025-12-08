USKOK hapsio u Hrvatskoj: Prodali 900 kg marihuane, novac ulagali u kriptovalute i nekretnine

Pripadnici Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (Uskok) uhapsili su na području Osijeka i Tenje tri osobe, koje su osumnjičene da su nabavile tonu marihuane, od čega su oko 900 kilograma prodale na području Hrvatske.

Izvor: Shutterstock

Prema sumnjama istražioca, uhapšene osobe povezuju se sa zločinačkim udruženjem te krivičnim djelima iz oblasti trgovine drogom i pranja novca.

Iz Osječko-županijskog suda potvrđeno je da će osumnjičeni najvjerovatnije sutra biti izvedeni pred sudiju za istrage, nakon što bude završpena kriminalistička istraga.

Uhapšene sumnjiče da su nabavili oko tonu marihuane, te da su oko 900 kilograma prodali na području Hrvatske. Prema neslužbenim informacijama, novac od prodaje ulagali su u kriptovalute i nekretnine, prenose hrvatski mediji.

U toku su hapšenja i sprovođenje hitnih dokaznih radnji po nalogu Uskoka, a koje provodi nacionalna policijska kancelarija. Navedene radnje sprovode se na području Osijeka i Tenje u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile krivična djela iz područja kriminaliteta droge i pranja novca, saopšteno je iz USKOK-a.