Ubio trudnu sestru svoje partnerke: Hrvatskoj isporučen Josip Oršuš, evo kako je uhapšen

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Četrdesetogodišnji Josip Oršuš, osumnjičen za teško ubistvo u Sitnicama, jutros je u 10 časova na graničnom prelazu Petišovci - Mursko Središće izručen hrvatskoj policiji.

Josip Oršuš izručen Hrvatskoj Izvor: MUP Hrvatska, Profimedia/imago stock&people/Daniel Scharinger

Izručenje su obavili slovenački policajci, a cijeli postupak sproveden je uz veoma stroge mjere bezbjednosti.

Nakon izručenja, Oršuš je sproveden u istražni zatvor. Sudija istrage već je ranije donio rješenje o pritvoru, pa je osumnjičeni odmah prebačen u zatvor u Varaždinu.

Oršušu je dodijeljen advokat po službenoj dužnosti, a na odluku o izručenju se nije žalio.

Uhapšen zahvaljujući dojavi građana

Prema navodima HRT-a, slovenačka policija predala je Oršuša hrvatskim kolegama na graničnom prelazu Petišovci - Mursko Središće u 10 časova. On je iz slovenačkog vozila za prevoz zatvorenika prebačen u hrvatsku maricu.

Oršuš je uhapšen u subotu popodne kod mesta Donja Bistrica, u blizini Murske Sobote, nakon što je lociran zahvaljujući dojavi građana.

Ubio trudnu sestru partnerke, a nju teško ranio

Podsetimo, Oršuš je u četvrtak uveče ubio trudnu sestru svoje vanbračne partnerke, dok je nju teško ranio. Nakon zločina pobjegao je prema Sloveniji, gdje se skrivao do hapšenja.

Slovenačka policija dovela ga je pred sudiju istrage Okružnog suda u Murskoj Soboti, koji je odredio jednomjesečni pritvor zbog opasnosti od bjekstva i ponavljanja djela. Sud je donio odluku da Oršuš bude izručen Hrvatskoj u roku od najviše deset dana.

U Murskom Središću danas je proglašen Dan žalosti.

(Index.hr) 

Tagovi

ubica Hrvatska Slovenija femicid

