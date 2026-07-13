Žuti listovi na muškatlama i ružama: Rješenje je jednostavno i ne može biti jeftinije

Mnogi misle da biljci treba više zalivanja, što može da bude skupa greška.

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Efikasno rješenje često je veoma jeftino, jednostavno i lako dostupno svakome.

Prvi znaci oporavka mogu se vidjeti već nakon nekoliko dana.

Obilno i previše učestalo zalivanje često daje suprotan efekat.

Pod uticajem vremenskih uslova i načina brige o biljkama, desi se da cvijeće koje je do juče raskošno cvjetalo, odjednom počne da se suši, a bogate zelene listove počinju da zamenjuju žućkasti.

Mnogi misle da biljci tada treba više zalivanja, a zapravo se u većini slučajeva radi o nedostatku minerala, najčešće magnezijuma koji je ključan za stvaranje hlorofila i zdrav rast biljaka.

Jedno od jednostavnih, a veoma efikasnih rešenja za kojim baštovani prvo posežu jeste rastvor epsom (gorke) soli. Potrebno je da se jedna ravna kašika epsom soli rastvori u jednom litru mlake vode, a zatim se biljka ovim rastvorom zaliva jednom u dvije nedjelje umjesto običnom vodom, prenosi Najžena. Važno je da se so potpuno rastvori i da se nikada ne posipa direktno po zemlji, jer može da ošteti koren.

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Prvi znaci oporavka mogu se primjetiti već nakon desetak dana. Novi listovi trebalo bi da budu tamnozeleni i čvrsti, dok se požuteli listovi uglavnom neće oporaviti i treba ih ukloniti ako biljka ne bi nepotrebno trošila energiju i hranljive materije na njih.

Stručnjaci takođe upozoravaju da preterano zalivanje može napraviti više štete nego koristi. Zemlja ne bi trebalo da bude stalno natopljena, jer u takvim uslovima koren otežano usvaja hranljive materije. Pre svakog zalivanja preporučuje se da provjerite da li je zemlja već vlažna.

Ovaj način prihrane može biti koristan za biljke poput muškatli, ruža, fikusa, paradajza i paprika, dok se ne preporučuje za sukulente i kaktuse, koji imaju drugačije potrebe za njegom.