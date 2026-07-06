Kupili kuće u najljepšem naselju na svijetu, ali istina je surova: Ovdje im je zabranjeno da žive

„Grad bašta Brondbi“ je zeleno predgrađe Kopenhagena koje se sastoji isključivo od vikendica, a poredane su u zanimljivom krugu.

Izvor: Henry Do / Solent News / Profimedia

Brondbi Havebi je baštenska komuna u kojoj je stalno stanovanje zakonski zabranjeno, pa većina vlasnika tu boravi isključivo od aprila do oktobra.

je baštenska komuna u kojoj je stalno stanovanje zakonski zabranjeno, pa većina vlasnika tu boravi isključivo od aprila do oktobra. Danski zakon dozvoljava isključivo penzionerima koji su vlasnici duže od osam godina da u ovim kućicama zvanično žive i tokom zimskih mjeseci.

Kuće su poređane u krugove sa zajedničkim centrom kako bi komšije bile upućene jedne na druge i kako bi se razbila klasična gradska otuđenost.

Ako ste ikada na društvenim mrežama vidjeli fotografije neobičnih, savršenih zelenih krugova slikanih iz drona, vjerovatno ste se zapitali kako izgleda život unutar njih.

To je Brondbi Havebi, takozvani „Grad bašta“ na periferiji Kopenhagena. Sastoji se od 284 kuće koje su raspoređene u matematički precizne kružnice, a pravila boravka u njemu su prilično specifična.

Šestomjesečni komšijski "kamp"

Najveća zabluda sa interneta jeste da ljudi ovdje žive tokom cijele godine. Brondbi Havebi je zapravo baštenska komuna, odnosno naselje sa vikendicama.

Zakon u Danskoj je tu prilično jasan: u ovim kućama ne možete prijaviti stalnu adresu stanovanja. Naselje je zamišljeno kao sezonski bijeg iz grada, pa većina vlasnika tu boravi isključivo od 1. aprila do 1. oktobra. Tokom zime, komunalni sistemi poput vode se gase da cijevi ne bi popucale od mraza, i cijelo mjesto prirodno utone u tišinu.

Ipak, postoji jedan zanimljiv zakonski izuzetak. Država dozvoljava penzionerima koji su vlasnici ovih kućica duže od osam godina da u njima ostanu i preko zime, pod uslovom da su ih sami izolovali i obezbijedili grijanje. Za sve ostale, ovo je isključivo ljetnja oaza.

Naselje čini dvanaest velikih krugova, a urbanistički plan je napravljen tako da vas prosto navodi na komunikaciju sa ljudima oko vas.

Svaki krug ima jedno zajedničko središte koje služi kao parking i mali trg. Od tog centra se, poput zraka sunca, šire ograde koje dijele imanja. Zbog toga svaka parcela ima oblik koso sječenog parčeta pice – veoma je uska na samom ulazu sa trga, a širi se kako idete ka spoljnom obodu kruga, gdje se nalazi privatni dio dvorišta.

Brondbi Havebi

Izvor: Olivier Jarry-Lacombe / Solent News / Profimedia

Zamisao arhitekte je bila da se izbjegne klasična izolacija modernih predgrađa gdje svako gleda samo u svoje četvrtasto dvorište. Ovdje, kada krenete ka autu ili bacate smeće, prolazite kroz zajednički centar i nemoguće je da ne sretnete komšije. Rezultat je mjesto gdje se ljudi spontano upoznaju, dijele sadnice i provode ljetne mjesece zajedno.

Sklad na danski način

Da bi naselje iz vazduha zadržalo svoj prepoznatljiv izgled, pravila unutar krugova su jasna i važe za sve. Kuće ne smiju da pređu određenu kvadraturu, visina živih ograda je propisana, a dvorišta moraju da se održavaju.

Brondbi Havebi ne nudi izolaciju, već nudi balans. Pokazuje nam kako arhitektura može da utiče na to kako se ponašamo i podsjeća nas da život u zajednici može biti veoma lep – bar tokom onih šest mjeseci dok traje sezona.