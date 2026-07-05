7 činjenicama o crnim rupama koje zvuče kao čista fantastika: Ne traju vječno i ne "jedu" neprestano

Donosimo vam sedam fascinantnih činjenica o crnim rupama - od prve fotografije do njihovog životnog ciklusa.

Izvor: Shutterstock

Crne rupe spadaju među najmisterioznije objekte u svemiru. One mogu da zakrivljuju prostor i vrijeme, budu direktan uzrok nekih od najsjajnijih objekata koje smo ikada posmatrali, pa čak i da stvaraju talase u prostor-vremenu koje naučnici mogu da detektuju na Zemlji.

Iako su dugo bile tema naučne fantastike, zahvaljujući savremenim opservatorijama crne rupe su od teorijskih predviđanja postale kosmičke laboratorije koje možemo da posmatramo.

Za vas smo izdvojili sedam fascinantnih činjenica koje pokazuju zašto crne rupe i dalje predstavljaju izazov za naše razumijevanje univerzuma.

1. Za prvu fotografiju crne rupe bio je potreban teleskop veličine Zemlje

Čuveni narandžasti prsten objavljen 2019. godine nije snimio jedan teleskop. Umjesto toga, projekat "Event Horizon Telescope" povezao je radio-opservatorije širom svijeta tehnikom poznatom kao "Very Long Baseline Interferometry" (VLBI), čime je praktično napravljen virtuelni teleskop veličine Zemlje.

Ovaj inženjerski podvig bez presedana omogućio je naučnicima da snime sjenku supermasivne crne rupe M87*, a zatim i Sagittarius A* u centru Mliječnog puta. Teleskop zapravo nije fotografisao samu crnu rupu, već usijani materijal koji kruži neposredno izvan njenog horizonta događaja.

Izvor: EHT Collaboration

2. Crne rupe mogu da stvore neke od najsjajnijih objekata u univerzumu

Paradoksalno, jedan od najmračnijih objekata u univerzumu može posredno da proizvede neke od njegovih najsjajnijih pojava.

Crne rupe same po sebi ne emituju svjetlost, ali materijal koji pada ka njima često emituje. Gas i prašina koji spiralno padaju ka crnoj rupi formiraju akrecioni disk koji može da dostigne temperaturu od nekoliko miliona stepeni i emituje ogromne količine zračenja prije nego što pređu horizont događaja.

Kod supermasivnih crnih rupa, ovi diskovi mogu da napajaju kvazare - objekte toliko sjajne da mogu da zasjene čitave galaksije sa stotinama milijardi zvijezda.

3. Naučnici mogu da otkriju crne rupe, a da ih nikada ne vide

Savremena astronomija često identifikuje crne rupe proučavajući njihov uticaj na okolinu, umjesto samih objekata.

Pošto crne rupe ne emituju vidljivu svjetlost, astronomi koriste indirektne metode kako bi ih pronašli. Mogu da posmatraju zvijezde koje kruže oko nevidljivog objekta, detektuju snažne rendgenske zrake koje emituje vreli gas u akrecionim diskovima ili mjere gravitacione talase nastale prilikom sudara crnih rupa.

Zahvaljujući ovim metodama, otkrivene su hiljade kandidata širom univerzuma, a novi se i dalje pronalaze.

4. Crne rupe mogu da stvaraju mlazove veće od čitavih galaksija

Iako ništa ne može da pobjegne iz unutrašnjosti horizonta događaja crne rupe, materijal neposredno izvan njega ponaša se potpuno drugačije. Dok gas spiralno pada ka unutra, snažna magnetna polja mogu da usmjere dio tog materijala u uske mlazove koji se udaljavaju od crne rupe brzinom koja je bliska brzini svjetlosti.

Ovi relativistički mlazovi mogu da se prostiru stotinama hiljada, pa čak i milionima svjetlosnih godina, zbog čega su veći od galaksija koje ih sadrže. Astronomi i dalje proučavaju kako tačno nastaju, ali oni ostaju među najenergetskijim i najspektakularnijim pojavama u univerzumu.

Izvor: S. Dagnello (NRAO/AUI/NSF)

5. Neke crne rupe rotiraju gotovo brzinom svjetlosti

Crne rupe nisu samo nevjerovatno masivne. One mogu i da rotiraju zapanjujućim brzinama. Kako privlače gas, prašinu ili se spajaju sa drugim crnim rupama, dobijaju ugaoni moment i počinju da se okreću.

Astronomi procjenjuju da se neke supermasivne crne rupe okreću gotovo maksimalnom brzinom koju dozvoljava Ajnštajnova Opšta teorija relativnosti. Ova velika brzina rotacije može da "vuče" prostor-vrijeme oko crne rupe, a vjeruje se i da doprinosi nastanku ogromnih relativističkih mlazova u aktivnim galaksijama.

6. Ne "jedu" sve crne rupe neprestano

Popularna kultura često prikazuje crne rupe kao kosmičke usisivače koji neprekidno gutaju sve što im se nađe u blizini. U stvarnosti, mnoge od njih provode duge periode u stanju mirovanja, sa veoma malo materijala koji pada u njih.

Da li će crna rupa djelovati tamno ili blistavo uglavnom zavisi od količine gasa i prašine koja je okružuje, a ne od same crne rupe.

7. Crne rupe ne traju vječno

Možda djeluju vječne, ali fizičar Stiven Hoking je predložio da crne rupe polako gube energiju emitujući ono što danas nazivamo Hokingovim zračenjem. Tokom nezamislivo dugih vremenskih perioda, ovaj proces bi mogao da dovede do njihovog potpunog isparavanja.

Međutim, za crne rupe zvjezdane mase taj proces bi trajao oko 10⁶⁷ godina - bilionima puta duže od sadašnje starosti univerzuma. Iako Hokingovo zračenje još nije direktno potvrđeno posmatranjima, ono i dalje predstavlja jednu od najuticajnijih ideja u savremenoj teorijskoj fizici.