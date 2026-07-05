Misteriozne "svemirske lopte" isplivale na plaži: Naučnici istražuju o porijeklu i opasnim hemikalijama (Video)

Šest misterioznih objekata pronađenih na plažama u Australiji moglo bi da budu dijelovi svemirskih raketa i da sadrže opasne hemikalije, zbog čega nadležne službe utvrđuju njihovo porijeklo i sastav.

Izvor: X/7NewsBrisbane

Šest misterioznih objekata koji su isplivali na plaže severnog Kvinslenda mogli bi biti takozvane "svemirske lopte", dijelovi raketa koji često ostaju nakon lansiranja i mogu sadržati toksično raketno gorivo, upozorili su stručnjaci. Australijska svemirska agencija potvrdila je da radi na utvrđivanju porekla objekata, piše Gardijan.

Pronađeni sumnjivi predmeti

Australijska svemirska agencija potvrdila je da sarađuje sa policijom i Nacionalnom agencijom za upravljanje vanrednim situacijama kako bi utvrdila prirodu i porijeklo misterioznih objekata. Policija je ranije saopštila da se sumnja da sadrže opasne hemikalije. Objekti, opisani kao velike sfere, pronađeni su na plažama u oblasti Forest Bič blizu Taunsvila.

Four mysterious metallic canisters have washed ashore at Forrest Beach in North Queensland, prompting a national security response. The objects are confirmed to be space debris containing hydrazine propellant, a toxic and potentially carcinogenic chemical.#Space…pic.twitter.com/elMLOAoUez — 7NEWS Queensland (@7NewsBrisbane)July 5, 2026

Vatrogasna služba Kvinslenda saopštila je da je pronađeno ukupno šest predmeta. Upozorili su da bi "u narednim danima moglo biti pronađeno još otpadaka u tom području".

Iako su naglasili da trenutno nema opasnosti za lokalnu zajednicu, pozvali su stanovnike da prate Australijsku svemirsku agenciju radi ažuriranja.

Analiza svemirskog arheologa

Vanredna profesorka Alis Gorman, svemirski arheolog na Univerzitetu Flinders i stručnjak za svemirski otpad, pregledala je snimak i primijetila da objekti nisu pokazivali znake gorenja ili žarenja.

"Ovo ukazuje na to da su mogli doći iz raketnog stepena - možda prvog ili drugog - koji se vratio na Zemlju dok je ostatak stepena nastavio da isporučuje teret u svemir", rekla je ona i dodala:

"Izgledaju kao delovi sistema za gorivo. To su rezervoari za gorivo pod pritiskom napravljeni od legura titanijuma sa veoma visokom tačkom topljenja. Zapravo su poznati kao svemirske lopte i mogu se pronaći godinama nakon lansiranja. Moguće je da ih niko nije ni vidio kako padaju", objasnila je Gorman.

Rekla je da ako su zaista svemirske lopte, mogle bi da sadrže tragove hidrazina, visoko toksičnog raketnog goriva. Ona spekuliše da bi mogle da potiču od ruske rakete Fregat, koja koristi slične rezervoare pod pritiskom. Međutim, Gorman je takođe napomenula da je moguće da objekti uopšte nisu svemirskog, već morskog porijekla.

Rastući problem svemirskog otpada

Svemirske lopte su najčešći dio svemirskog otpada i nalaze se širom svijeta, rekla je Gorman. Procjenjuje se da oko naše planete kruži više od 30.000 komada otpada - od funkcionalnih satelita do neispravnih dielova raketa.

"Svemirski otpad najčešće pada u more, ali Australija je veoma velika kopnena masa, tako da poprilična količina svemirskog otpada završi ovdje", rekla je ona.

Gorman je istakla da je svemirski otpad sve veći problem zbog brzog povećanja broja svemirskih lansiranja.

"U poslednjih pet godina imali smo više svemirskih lansiranja nego u cijeloj istoriji. To znači da se dešava više ponovnih ulazaka u atmosferu", zaključila je ona.