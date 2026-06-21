Cijela država nestaje pod morem: Gotovo polovina stanovnika želi da se preseli u Australiju

Jednoj ostrvskoj državi prijeti nestanak zbog porasta nivoa mora, a hiljade stanovnika već traže novi dom. Australija je pokrenula poseban program preseljenja koji je izazvao ogromno interesovanje.

Izvor: Yes Theory Youtube printscreen

Dok svijet raspravlja o klimatskim uslovima, stanovnici pacifičke ostrvske države Tuvalu već danas žive njihove posljedice. Zbog sve bržeg rasta nivoa mora, ovoj zemlji prijeti nestanak, a Australija je otvorila poseban program koji građanima omogućava trajno preseljenje. Interesovanje je ogromno - za vizu se već prijavila gotovo polovina stanovništva.

Tuvalu, država sa oko 10.000 stanovnika, nalazi se među najugroženijim zemljama na svijetu kada je riječ o posljedicama klimatskih uslova. Nijedan dio ove ostrvske države nije viši od šest metara iznad nivoa mora, zbog čega porast okeana predstavlja ozbiljnu pretnju njenom opstanku.

Australija je 16. juna otvorila prijave za poseban vizni program koji građanima Tuvalua omogućava trajno preseljenje. Do januara 2027. godine nasumičnim izborom biće odabrano 280 kandidata koji će dobiti pravo na stalni boravak, pristup australijskom zdravstvenom i obrazovnom sistemu, kao i mogućnost zaposlenja.

Interesovanje za program je izuzetno veliko. Prema podacima CNN-a, zahtjev je već podnijelo više od 4.000 građana, što predstavlja gotovo polovinu ukupnog stanovništva ove države.

Prema najnovijim procenama australijske vlade i vlasti Tuvalua, više od polovine teritorije moglo bi do 2050. godine redovno da bude pod morem tokom plime. Premijer Tuvalua Feleti Teo upozorio je da bi do kraja vijeka čak 90 odsto teritorije moglo postati nenastanjivo.

"Ne postoji mogućnost preseljenja na viši teren, jer viši teren jednostavno ne postoji", rekao je Teo na nedavnoj Konferenciji Ujedinjenih nacija o okeanima.

Posebno je ugrožen glavni grad, gdje je na pojedinim mestima kopno široko svega dvadesetak metara.

Program preseljenja dio je šireg bezbednosnog i klimatskog sporazuma koji su Australija i Tuvalu potpisali 2023. godine. Tim sporazumom Australija se obavezala da će pomoći ovoj ostrvskoj državi u suočavanju sa posledicama klimatskih uslova, ali i da će priznati njen suverenitet čak i ako jednog dana ostane bez nastanjive teritorije.

Kako bi sačuvale nacionalni identitet, vlasti Tuvalua pokrenule su projekat stvaranja prve "digitalne nacije" na svijetu. Plan podrazumijeva virtuelnu rekonstrukciju države, digitalno očuvanje kulturne baštine i preseljenje državnih institucija u onlajn prostor.

Australijski premijer Entoni Albaneze poručio je da ovaj program predstavlja ulaganje u sigurniju i stabilniju budućnost pacifičkog regiona.

Za stanovnike Tuvalua, međutim, ovo nije samo politički projekat, već prilika da pronađu novi dom pre nego što njihov sadašnji nestane pod morem.

(Večernji List/Mondo)