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Sudbonosno "da" na 4 metra dubine: Par se vjenčao pod morem, hit snimak iz Hrvatske

Sudbonosno "da" na 4 metra dubine: Par se vjenčao pod morem, hit snimak iz Hrvatske

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Mladenci iz Austrije Melisa i Martin izgovorili su bračne zavjete na četiri metra dubine u Selcu, okruženi porodicom i prijateljima.

Podvodno vjenčanje u Hrvatskoj o kojem svi pričaju Izvor: trtbalkanbhsc/tiktok

Neobično vjenčanje održano je prošlog vikenda u Selcu u Hrvatskoj, gdje su austrijski mladenci Melisa i Martin odlučili da izgovore svoje sudbonosno "da" na četiri metra dubine, u akvatoriju ispred Ronilačkog centra Mihurić.

Par, koji dijeli ljubav prema ronjenju, bračne zavjete je razmijenio pod morskom površinom okružen porodicom, prijateljima i kolegama roniocima. Budući da razgovor pod morem nije moguć, mladenci su svoje "uzimam" pokazali jedno drugom na laminiranom papiru, dok su im okupljeni gosti podršku iskazali dobro poznatim ronilačkim znakom "OK".

Ceremonija na plaži i pod vodom

Prije zarona održana je i kratka ceremonija na plaži ispred Ronilačkog centra Mihurić. Iako je na vjenčanju službeno učestvovalo tridesetak gostiju, neobičan prizor privukao je i brojne kupače i prolaznike koji su se zaustavili kako bi svjedočili ovom nesvakidašnjem događaju.

Za posebno uređeni ambijent na plaži i u podmorju pobrinuli su se zaposleni u Ronilačkom centru Mihurić zajedno sa prijateljima mladenaca iz austrijskog ronilačkog kluba koji su pomogli u organizaciji cijelog događaja.

@trtbalkanbhsc

U Selcu u Hrvatskoj održano je neobično vjenčanje austrijskog para Melisse i Martina koji su svoje sudbonosno “da” izrekli pod morem, na oko četiri metra dubine u akvatoriju ispred Ronilačkog centra Mihurić. Par, koji dijeli ljubav prema ronjenju, kaže kako im je ovo bio jedan od najposebnijih trenutaka u životu i ostvarenje dugogodišnjeg sna.

♬ original sound - TRT Balkan BHSC

Nastavak slavlja

Nakon dvostruke ceremonije, one na kopnu i pod morem, slavlje je nastavljeno uz druženje u bič baru, dok su mladenci i njihovi gosti veče završili proslavom u restoranu.

Ovo neobično vjenčanje još jednom je pokazalo da ljubav prema moru i ronjenju može postati dio najvažnijih životnih trenutaka, a Selce mjesto uspomene koju će mladenci zasigurno pamtiti cijeli život.

(Crikva/MONDO)

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Tagovi

vjenčanje Hrvatska more

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