Udala se kćerka (16) Tajsona Fjurija: Iz milionske vile preselila u kamp-kućicu

Venecuela, kćerka slavnog boksera Tajsona Fjurija, rekla je sudbonosno "da" i preselila se u skromniji dom.

Šesnaestogodišnja kćerka legendarnog boksera Tajsona Fjurija, Venecuela, izrekla je sudbonosno "da" proteklog vikenda, a zatim je podijelila i gdje će živjeti sa svojim devetnaestogodišnjim suprugom.

Ona će, naime, luksuznu vilu svojih roditelja, Tajson i Paris Fjuri, vrijednu osam miliona funti, zamijeniti kamp-kućicom na ostrvu Man. Nakon vjenčanja, a prije odlaska na medeni mjesec, Venezuela je na svom TikTok profilu pokazala kako izgleda luksuzna montažna kućica kojom je "opsjednuta".

Tokom obilaska svog novog doma, Venezuela je podijelila snimke mramornog kupatila sa samostojećom kadom i krem kuhinje sa pogledom na šumu. Dnevni boravak ima ugrađeni TV-ormarić sa kaminom ispod, dok spavaća soba sadrži ormare i svjež sivi tepih.

"Venecuela želi da započne bračni život baš kao što su to činili njeni roditelji. Spremna je da zamijeni luksuz porodične vile jednostavnijim životom i raduje se novom početku", rekao je izvor blizak porodici za Daily Mail.

Njeni roditelji su se takođe upoznali i vjenčali veoma mladi, Tajson je imao 17 godina kada je upoznao Paris, koja je tada imala 15. On se toga prisjetio i u govoru na kćerkinom vjenčanju, a samo sat vremena nakon ceremonije Venezuela je promijenila prezime na društvenim mrežama. "To je bila moja beba unutra. Porodice, jednostavno to ne razumijete. Bila je sa mnom cijeli život", rekao je Fjuri nakon vjenčanja, naglasivši da njegova kćerka "više nije Fjuri".

Noa i Venecuela vjenčali su se u subotu u Kraljevskoj kapeli Svetog Jovana Krstitelja na ostrvu Man. Mlada je imala 18 djeveruša, među kojima je bila i Bambi Fjuri, kćerka Tomija Fjurija. Djeveruše su bile i njene mlađe sestre Valensija i Atena, kao i bliske prijateljice i mladoženjine rođake.

Venecuela se za svoj poseban dan spremala od ranog jutra, a cijeli proces su snimale kamere Netfliksa. Nosila je raskošnu čipkastu vjenčanicu sirena kroja, bez bretela, sa dugim šlepom. Na glavi je imala čipkasti veo i rukave, dok je umjesto štikli na kraju obula Crocs obuću.

