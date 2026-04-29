Pao dogovor: Tajson Fjuri i Entoni Džošua u ringu!

Tajson Fjuri i Entoni Džošua ugovorili su meč koji će se održati u drugoj polovini 2026.

Sudar titana ili borba koja se toliko dugo čekala zakazana je za drugu polovinu 2026. Tajson Fjuri i Entoni Džošua napokon će odmjeriti snage, dvojice slavnih teškaša konačno su postigla dogovor, o susretu koji se već godinama spominje kao spektakl.

Nekadašnji planovi govorili su i susretu koji je na programu trebao da bude 2021, ali je propao. Nekoliko godina kasnije, poznati saudijski promoter Turki Alašik najavio je spektakl: "Prijatelji moji u Velikoj Britaniji - dogodilo se. Potpisano je", napisao je. Iako nisu tačno navedena imena, svjetski mediji prenose da je riječ o okršaju Fjurija i Džošue, a navodi se i da će borba biti u drugoj polovini 2026.

Kad se vraća Entoni Džošua u ring?

Prije nego što Džoua odmjeri snage sa Fjurijem, pred sobom će imati još jedan zadatak. Promoter Edi Hern najavio je da će Englez, koji ima 36 godina, imati zasigurno još jedan meč prije susreta sa Fjurijem. Ubrzo po pojavljivanju ove informacije, najavljen je i meč protiv Albanca Kritsitjana Prenge, koji će na programu biti 25. jula u Rijadu.

Preciznije, pretpostavka je da je ova borba dio dogovora sa Fjurijem i služi kao priprema, s obzirom na protekli težak period u životu Engleza. Fjuri je nedavno preživio tešku saobraćajnu nesreću, iz koje, iako je izašao bez fizičkih povreda, vuče bolne mentalne rane. U nesreću su stradala dvojica bliskih prijatelja i saradnika - Sina Gamji i Latif Ajodele.

U periodu oporavljanja, Englez je trenirao u Ukrajini sa Oleksanderom Usikom, baš sa rivalom koji mu je nanio dva bolna poraza, jedan 2021, a onda ponovo 2022.

Kad se vraća Tajson Fjuri u ring?

Baš Usik je bio velika prepreka Tajsonu Fjuriju, poslije drugog poraza od Ukrajinca, Fjuri je riješio da se po peti put povuče iz boksa. Međutim, 11. aprila ponovo se okušao u ringu, bilo je to protiv Arslanbeka Mahmudova kojeg je pobijedio na stadionu Totenhema.

Sada ostaje nada da ćemo uskoro vidjeti Fjurija i Džošuu zajedno, ali u obzir bi trebalo uzeti i činjenicu da je prvi susret iz 2021. propao iako je ugovor bio potpisan.

