Tajson Fjuri polomio vilicu šampionu Oleksanderu Usiku! Ukrajinac hitno prebačen u bolnicu!

Slavni Oleksander Usik sa prelomom vilice pobijedio Tajsona Fjurija.

Izvor: Profimedia

Ukrajinski bokser Oleksander Usik postao je apsolutni svjetski šampion u teškoj kategoriji, pobjedom nad Tajsonom Fjurijem u Saudijskoj Arabiji. Podijeljenom odlukom sudija meč je pripao Ukrajincu koji je bio dominantan, posebno u devetoj rundi kada je britanskog boksera natjerao da se zapetlja u konopcima. Tada je samo zvono za kraj runde spasilo "Kralja Cigana", ali daleko od toga da je Ukrajinac prošao bez posljedica.

Kako se saznalo nakon meča, konferencija Oleksandera Usika na kojoj je trebalo da priča sa medijima otkazana je jer je on hitno prebačen u bolnicu. Razlog za to je polomljena vilica, koju je zaradio od snažnih Fjurijevih udaraca. Ukrajincu je morala hitno da bude ukazana pomoć jer povreda nije bila nimalo bezazlena.

Detalje o povredi nakon meča otkrio je i Tajson Fjuri. "Borba samo što se završila. Vidite li moje lice? Prilično je sje*ano, a on je upravo prevezen u bolnicu sa polomljenom vilicom tako da je i on sje*an takođe. Ubijali smo ‘boga’ jedan u drugom ovdje 12 rundi. Tako da vrijeme je da idem kući, pojedem nešto jako, popijem par piva, provedem vrijeme s porodicom, prošetam psa i porazgovaram sa promoterom Frenkom o tome šta ćemo raditi u budućnosti", istakao je britanski bokser, jedan od najboljih na svijetu u ovom trenutku. Takođe, on je nakon meča prozivao Ukrajinca!

Ipak, Tajson Fjuri je doživio prvi profesionalni poraz u karijeri i tako izgubio jedini pojas koji je držao pred meč. Oleksander Usik je 22. pobjedom iz isto toliko mečeva uspio da objedini pojase u svim organizacijama, a svjetski boks to nije vidio u teškoj kategoriji još od Lenoksa Luisa koji je dominirao 1999. godine!

