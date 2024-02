Bomba - Hrvat udara na Ukrajinca za svjetsku titulu

Filip Hrgović prvi je pik da zamijeni Tajsona Fjurija ukoliko se Britanac ne spremi za meč sa Ukrajincem Oleksandrom Usikom.

Hrvatska se nada da bi mogla da ima apsolutnog šampiona svijeta u boksu u teškoj kategoriji! Filip Hrgović, bronzani sa Olimpijskih igara u Riju prvi je pik da zamijeni Tajsona Fjurija ukoliko se Britanac ne spremi za meč sa Ukrajincem Oleksandrom Usikom.

Usik i Fjuri su zakazali meč za 17. februar u Saudijskoj Arabiji, ali je taj meč pomjeren za sredinu maja nakon što je Fjuri tokom treninga zadobio tešku posjekotinu iznad oka. Ni sada nije sigurno da će Fjuri biti spreman, a ukoliko "Kralj cigana" ne uspije da se oporavi na vrijeme izbor za rivala pao je na Hrgovića.

"Nadam se da će Usik dobiti priliku da se obračuna s Fjurijem 18. maja, no nastavi li da beži, postoji klauzula u ugovoru prema kojoj će ga u borbi zamijeniti Filip Hrgović. Meč će se održati na najavljeni datum, bez obzira na Fjurija", rekao je Sergej Lapin, menadžer Oleksandra Usika.

Taj meč će biti za objedinjenje svih bokserskih titula u teškoj kategoriji, a vidjećemo da li će Hrvatska imati šansu da dobije svog svjetskog prvaka. Hrgović je do sada bez greške u profesionalnoj karijeri pošto ima 17 pobjeda, od čega 14 nokautom. Uspie je da pobijedi imena kao što su Žilei Žang Emir Ahmatović, Mark De Mori i Demsi Mekin, a sada zavisi od Fjurijevog oka.

"Zamislite na trenutak, on je posjekotinu na glavi zadobio na treningu na kojem se boksuje sa zaštitnom kacigom na glavi i s velikim rukavicama. Možete li zamisliti kako će izgledati njegova glava nakon Usikovih bombi? Odluči li se napokon ući u ring 18. maja, postaće to njegova najgora noćna mora. On se u životu nije borio s bokserom takvog kalibra", dodao je Lapin.