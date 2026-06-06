Dua Lipa se udala uz trubače: Usred Sicilije napravila feštu, mještani nisu oduševljeni

Nakon vjenčanja u Londonu, uslijedila je trodnevna žurka na Siciliji.
Pjevačica Dua Lipa i britanski glumac Kalum Tarner zvanično su započeli raskošno svadbeno slavlje u Palermu, koje će ih prema navodima koštati gotovo dva miliona dolara.
Par je organizovao koktel dobrodošlice u istorijskoj palati Palaco Valguarnera Gangi, gdje su ugostili brojne poznate ličnosti. Mlada je zablistala u bijeloj haljini sa resama i otvorenim leđima, dok se mladoženja odlučio za elegantno bež odijelo.
Dua Lipa e Callum Turner na Sicília, Itália. Recém-casados aproveitando sua festa de boas vindas!pic.twitter.com/WivPNBrzYx— Luciana Carvalho (@Luciana36338908)June 5, 2026
Mladenci su navodno platili više od 11.000 dolara kako bi vlasti u potpunosti zatvorile galeriju Galerija Moderna za njihov privatni prijem. Slavlje je bilo veoma burno, ali nije prošlo bez trubača.
Među zvanicama bila je i pjevačica Čarli Iks-Si-Iks sa suprugom Džordžom Danijelom, bubnjarom benda „The 1975“. Slavlju su prisustvovali i muzički producent Mark Ronson sa partnerkom Grejs Gamer, kao i britanski glumac Džo Alvin, poznat kao bivši partner pjevačice Tejlor Svift.
Okupljanje poznatih nije prošlo bez tračeva, pošto su fotografi uslikali Čarli Iks-Si-Iks na maloj udaljenosti od Džoa Alvina. Njihovi odnosi navodno su zahladnjeli nakon zajedničke koncertne turneje, ali i zbog ranije veze Tejlor Svift sa frontmenom benda „The 1975“.
Stanovnici Palerma podijeljeni
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Italijanski mediji nedjeljama podgrijavaju iščekivanje, proglašavajući ovu proslavu venčanjem godine. Međutim, raspoloženje među lokalnim stanovništvom u Palermu prilično je podijeljeno. Dok su neki građani ponosni što je Dua Lipa izabrala baš njihov grad za svoje vjenčanje, drugi negoduju zbog zatvaranja ulica, bezbjednosnih kordona i opšteg poremećaja u svakodnevnom životu.
Jedna od stanovnica koja se ubraja među one koji na čitavu ovu euforiju gledaju sa dozom skepticizma, za Guardian je izjavila:
"Ponekad djeluje kao da se grad pretvara u tematski park", rekla je ona, dijeleći zabrinutost zbog masovnog turizma i elitnih događaja koji ga dodatno pojačavaju.