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Dua Lipa se udala uz trubače: Usred Sicilije napravila feštu, mještani nisu oduševljeni

Dua Lipa se udala uz trubače: Usred Sicilije napravila feštu, mještani nisu oduševljeni

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
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Nakon vjenčanja u Londonu, uslijedila je trodnevna žurka na Siciliji.

Detalji vjenčanja od 2 miliona dolara: Dua Lipa i Kalum Tarner slave u Palermu Izvor: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Pjevačica Dua Lipa i britanski glumac Kalum Tarner zvanično su započeli raskošno svadbeno slavlje u Palermu, koje će ih prema navodima koštati gotovo dva miliona dolara.

Par je organizovao koktel dobrodošlice u istorijskoj palati Palaco Valguarnera Gangi, gdje su ugostili brojne poznate ličnosti. Mlada je zablistala u bijeloj haljini sa resama i otvorenim leđima, dok se mladoženja odlučio za elegantno bež odijelo.

Mladenci su navodno platili više od 11.000 dolara kako bi vlasti u potpunosti zatvorile galeriju Galerija Moderna za njihov privatni prijem. Slavlje je bilo veoma burno, ali nije prošlo bez trubača.

Dua Lipa venčanje
Izvor: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Među zvanicama bila je i pjevačica Čarli Iks-Si-Iks sa suprugom Džordžom Danijelom, bubnjarom benda „The 1975“. Slavlju su prisustvovali i muzički producent Mark Ronson sa partnerkom Grejs Gamer, kao i britanski glumac Džo Alvin, poznat kao bivši partner pjevačice Tejlor Svift.

Dua Lipa venčanje
Izvor: Pino/Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia


Okupljanje poznatih nije prošlo bez tračeva, pošto su fotografi uslikali Čarli Iks-Si-Iks na maloj udaljenosti od Džoa Alvina. Njihovi odnosi navodno su zahladnjeli nakon zajedničke koncertne turneje, ali i zbog ranije veze Tejlor Svift sa frontmenom benda „The 1975“.

Stanovnici Palerma podijeljeni

Italijanski mediji nedjeljama podgrijavaju iščekivanje, proglašavajući ovu proslavu venčanjem godine. Međutim, raspoloženje među lokalnim stanovništvom u Palermu prilično je podijeljeno. Dok su neki građani ponosni što je Dua Lipa izabrala baš njihov grad za svoje vjenčanje, drugi negoduju zbog zatvaranja ulica, bezbjednosnih kordona i opšteg poremećaja u svakodnevnom životu.

Jedna od stanovnica koja se ubraja među one koji na čitavu ovu euforiju gledaju sa dozom skepticizma, za Guardian je izjavila:

"Ponekad djeluje kao da se grad pretvara u tematski park", rekla je ona, dijeleći zabrinutost zbog masovnog turizma i elitnih događaja koji ga dodatno pojačavaju.

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Tagovi

dua lipa vjenčanje

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