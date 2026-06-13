Cobi staje na ludi kamen: Reper u avgustu ženi dugogodišnju djevojku

Reper Cobi i pjevačica Kat Dosa planiraju intimno vjenčanje u avgustu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Reper i tekstopisac Slobodan Veljković, poznatiji kao Cobi, izgovoriće sudbonosno "da" u avgustu ove godine. On i njegova dugogodišnja djevojka, pjevačica Kat Dosa, odlučili su da organizuju intimnu ceremoniju za uži krug rodbine i prijatelja.

Kako se navodi, gala slavlje, po reperovoj želji, održaće se nadomak Cobijevog rodnog grada - Prokuplja.

Izvor: katdosa/instagam

"Oni žele prije svega intimu kako bi izbjegli medije, ali je i Cobi vezan emotivno za svoje rodno mjesto. Tu je odrastao, ima puno uspomena iz djetinjstva, a namjera mu je da sve izgleda idilično. Zato su se dogovorili da vjenčanje naprave u jednoj luksuznoj vinariji, gdje će sudbonosno "da" izgovoriti jedno drugom pod vedrim nebom, tačnije u vinogradu", kaže izvor blizak Cobiju i dodaje da sve mora da bude u tajnosti.

"Kat i Cobi se jako vole, a željeli su da sve bude lijepo za njihov najljepši dan u životu, pa Cobi nije štedio novac ni za šta oko svadbe", završava sagovornik.

Kako su se upoznali

Za ljubav između Veljkovića i Kat Dose, saznalo se 2024. godine. Reper je sa Bojanom Vunturišević, inače, napisao njen "Tajni začin", pjesmu sa kojom se predstavila na sceni Pjesme za Evroviziju iste godine. Od tada, njihova veza je pod velom tajni, jer se nijedno od njih nije oglašavalo na tu temu.

Slobodan Veljković Cobi prethodno je bio u vezi koja je bila medijski propraćena, sa blogerkom Jelenom Nikolić.

Telegraf/ MONDO