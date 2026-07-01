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Evropski stručnjaci upozoravaju: Planirano lansiranje 1,7 miliona satelita ozbiljno šteti astronomiji

Evropski stručnjaci upozoravaju: Planirano lansiranje 1,7 miliona satelita ozbiljno šteti astronomiji

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Evropski stručnjaci upozoravaju da bi planirano lansiranje čak 1,7 miliona satelita moglo imati ozbiljne posljedice po astronomiju i povećati rizik od svemirskog otpada.

Studija upozorava da bi 1,7 miliona satelita u orbiti moglo ugroziti posmatranje svemira Izvor: Mechanik / Alamy / Alamy / Profimedia

Evropski stručnjaci upozorili su da bi planirano lansiranje čak 1,7 miliona satelita u Zemljinu orbitu u narednim godinama moglo imati razorne posljedice po astronomiju i ozbiljno otežati posmatranje svemira.

Kako prenosi "Euronews", naučnici izražavaju zabrinutost da bi ogromne količine svemirskog otpada mogle dovesti do sve češćih sudara satelita i izazvati opasnu lančanu reakciju poznatu kao "Keslerov sindrom".

Prema podacima Evropske južne opservatorije, planovi za masovno lansiranje velikog broja izuzetno snažnih satelita predstavljaju "egzistencijalnu prijetnju" teleskopima koji proučavaju svemir.

Kako bi se sačuvala mogućnost kvalitetnog posmatranja noćnog neba, tim istraživača predložio je da maksimalan broj satelita u Zemljinoj orbiti bude ograničen na 100.000.

Riječ je o prvoj studiji koja je izračunala kako bi veliki broj snažnih satelita mogao da utiče na astronomska posmatranja. Naučnici upozoravaju da sateliti povećavaju osvijetljenost noćnog neba, što otežava rad teleskopa i prikupljanje preciznih podataka.

Broj satelita koji trenutno kruže oko Zemlje dostigao je oko 14.000, nakon naglog rasta u posljednjih nekoliko godina. Značajan dio njih čini mreža za satelitski internet "Starlink", u vlasništvu kompanije američkog milijardera Ilona Maska.

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Tagovi

svemir nauka astronomija Ilon Mask

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