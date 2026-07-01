Digitalno oko koje vidi nemoguće: Najmoćnija kamera na svijetu kreće u lov na tajne svemira

Najveća digitalna kamera ikada napravljena, instalirana u okviru teleskopa u Čileu, počinje da snima slike do sada nepoznatih dijelova svemira.

Izvor: x/VRubinObs

Opservatorija "Vera C. Rubin" zvanično je započela kosmičko istraživanje s ciljem da prikaže dijelove neba dublje i detaljnije nego do sada.

Teleskop, koji je smješten na vrhu planine, usmjeriće svoje digitano oko ka južnom dijelu nebu u narednih 10 godina i praviće stotine slika svake noći.

Istraživači se nadaju da će im "Rubinova" zapažanja pomoći da naprave bolji pregled univerzuma, mapiraju milijarde zvijezda u Mliječnom putu i milijarde galaksija izvan njega, prenio je AP.

Kamera brzo snima slike i više puta će snimati iste oblasti neba, što će omogućiti naučnicima da uoče blijede objekte koji ranije nisu mogli da budu otkriveni.

"Veliki broj naučnika širom svijeta radiće sa ovim skupom podataka, proučavajući univerzum na način na koji ranije to nisu mogli", izjavio je Fil Maršal, zamjenik operativnog direktora opservatorije.

The moment we've all been waiting for is finally here…



On June 29, 2026, NSF–DOE Rubin Observatory officially began the Legacy Survey of Space and Time (LSST)!



:https://t.co/uovjz1hbPWpic.twitter.com/tvNZt0Hzrc — NSF-DOE Rubin Observatory (@VRubinObs)June 30, 2026

"Rubin" je prošle godine napravio prve slike, uključujući živopisne prikaze maglina Trifid i Laguna, koje su udaljene hiljadama sjvetlosnih godina od Zemlje.

Istraživači su u međuvremenu podesili opremu tako da je spremna za snimanje slika po dubini i uz preciznost koji su neophodini za desetogodišnje istraživanje.

Ove slike pomoći će naučnicima da razaznaju kako se galaksije formiraju i grupišu tokom milijardi godina i kako je nastao svemir.